Catalina comentó que la famosa que dio vida a Yadira Pacheco en ‘Pedro, el escamoso’ (así lucen hoy ella y otros actores de la novela) tuvo cáncer de tiroides, debieron operarla y, por lo mismo, hacer unos ajustes en la novela de Caracol, grabada en el 2000 .

“Fue un momento difícil; muy impactante”, fue lo primero que expresó la artista al respecto y, enseguida, agregó:

“Durante las grabaciones me encontraron un nódulo. Realmente, yo ya lo tenía, pero un día viendo una escena, me vi una bola en el cuello, que se veía superfea. Entonces, volví donde el médico y le dije: ‘Doctor, esta bola se me ve fea y yo soy actriz, necesito que me la quite’. Me hicieron una biopsia y a la semana llegaron los resultados; tenía células cancerígenas y el médico me dijo: ‘Te tienes que operar’”.