“De verdad no me esperaba que se me iba a caer la tanga. Fue una sorpresa para mí y lo tomé muy profesional con mi actitud porque soy muy carismática”, dijo la candidata en ‘La red’.

Allí también le respondió a aquellos que, según ella, la han señalado por considerar que la caída de su tanga, en pleno desfile callejero en la capital atlanticense, habría sido un show y no un accidente.

“No, para nada. Yo he sido una mujer muy carismática, muy extrovertida, y eso fue algo que pasó y yo lo pude resolver de esa manera”, explicó Lindagus Correa en el programa de chismes.

La modelo añadió, en ese magazín, que el día del evento estaba tan nerviosa por todas las personas que estaban grabando que no se percató del momento en que la pieza inferior de su bikini quedó colgando y dejó así expuestas sus partes íntimas.

“No me di cuenta que el cordón de la tanga me había quedado mal amarrado. En lo que doy la vuelta, con la brisa se me cayó la tanga. Fue ahí cuando yo me di cuenta, cuando me fui a colocar la mano en la cintura, que la tanga se me había caído”, agregó en el espacio de entretenimiento del Canal Caracol.