El reconocido actor de 75 años contó en el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, que desde hace años no sale en ninguna producción porque su estado de salud se lo ha impedido.

Según detalló Romero, hace seis años lo llamaron para participar en la novela de ‘Patricia Teherán’ con un papel importante. Para su mala suerte, le detectaron un problema gástrico que lo llevó de urgencias al quirófano. La recomendación médica, fue viajar poco y no agitarse.

Además de ese problema gástrico, el actor costeño padece artritis, una enfermedad que también ha complicado que pueda trabajar normalmente. Por eso, ahora solo dicta talleres y hace uno que otro papel en teatro.

“Me han hecho un tratamiento durante 16 años. Estoy bien”, indicó, pero aclaró que no le gustaría llegar a un set de grabación y no poder hacer una escena porque sus articulaciones le fallan.

El actor comentó que hay movimientos que en algunas ocasiones no puede hacer y que los cambios de clima lo afectan, motivos suficientes para tomar la dura decisión de no aceptar ningún papel.

“No quiero verme con un bastón, ni que me vaya a parar de una buseta y no pueda hacerlo. A veces la gente en la calle dice: ‘Ese es el de la televisión, pobrecito, no puede ni pararse’. Eso me ha afectado en la parte psicológica”, dijo sobre las dificultades que le han significado sus dolencias.