Como un niño con un juguete nuevo, Maluma mostró el excéntrico regalo que recibió de una de las automotrices más famosas y lujosas del mundo: Ferrari. El cantante, que hace poco anunció su gira ‘Don Juan’, mostró en sus redes sociales el momento cuando le llegó un nuevo coche de la empresa italiana.

Sus cercanos le avisaron que le había llegado un regalo. En un principio creyó que se trataba de una broma, pero luego salió de su casa para ver parqueado afuera de esta su nuevo vehículo tapado con una tela roja. Sin contener la emoción, el paisa se siguió acercando a su nueva adquisición.

“Yo me levanté hoy y dije: me voy a dejar sorprender de la vida, vamos a ver la vida qué me trae hoy… No no quiero salir, tengo nervios, téngame el celular”, dijo.