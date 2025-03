En Colombia, llegar tarde o simplemente no aparecer en el trabajo sin una buena razón puede salir más caro de lo que muchos piensan. El Código Sustantivo del Trabajo tiene las reglas claras y, si una persona falta sin justa causa, su jefe no solo le puede descontar el día que no fue, sino que también tiene en sus manos la opción de ponerle una multa.

Pero ojo, porque la cosa no termina ahí: desde perder el pago del domingo hasta arriesgar el puesto, las consecuencias pueden pegar duro en el bolsillo y en la estabilidad laboral.

La ley es tajante: si no trabaja, no hay pago por ese día. Punto. Por ejemplo, con un salario mínimo de 1’423.500 pesos al mes (unos 47.450 pesos diarios), cada ausencia injustificada significa que ese dinero se esfuma de su quincena.

Pero además, el artículo 113 del Código permite a los empleadores sumar una multa de hasta el 20 % del salario diario, es decir, unos 9.490 pesos extra en este caso.

En resumen, un día de ‘vagancia’ podría costarle cerca de 56.940 pesos entre el descuento y la sanción.

¿Qué pasa con el domingo de descanso?

Una sorpresa que muchos pasan por alto es que si usted falta sin excusa válida durante la semana, el pago del descanso dominical podría perderse. Según el artículo 173, para que le paguen ese día de descanso, hay que cumplir con la jornada completa de lunes a sábado.

Así que, si se ausenta, no solo pierde el día, sino que podría despedirse de otros 47.450 pesos, que sería el valor del domingo.

En total, una falta podría significar más de 100.000 pesos menos en su bolsillo en una quincena.

¿Pueden despedirlo del trabajo si falta sin justa causa?

Si faltar se convierte en rutina, el panorama se pone más oscuro. El artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo clasifica estas ausencias como faltas graves, y la reincidencia podría ser el boleto directo a una terminación por justa causa.

Es decir, lo despiden sin derecho a indemnización y con una liquidación básica.

¿En qué casos se permite faltar al trabajo?

En Colombia, existen situaciones específicas en las que se permite a un empleado ausentarse del trabajo, siempre y cuando estas ausencias estén debidamente justificadas.

Estas situaciones están principalmente reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo y otras normativas laborales. A continuación, los casos más comunes:

Incapacidad médica:

Si un trabajador presenta una enfermedad o accidente que le impide laborar, puede presentar una incapacidad médica certificada por un profesional de la salud. Esta incapacidad justifica su ausencia durante el período indicado en el certificado.

Licencias:

Licencia de maternidad: las mujeres tienen derecho a una licencia remunerada durante un período determinado antes y después del parto.

Licencia de paternidad: los padres también tienen derecho a una licencia remunerada tras el nacimiento de su hijo.

Licencia por luto: en caso de fallecimiento de un familiar cercano, el trabajador tiene derecho a una licencia remunerada.

Calamidad doméstica:

Se refiere a situaciones graves e imprevistas que afectan al trabajador o a su familia, como incendios, inundaciones u otros eventos similares.

Citas médicas:

En algunos casos, las citas médicas pueden justificar una ausencia, especialmente si no es posible programarlas fuera del horario laboral.

Permisos:

Algunas empresas pueden otorgar permisos especiales por motivos personales, siempre y cuando estén debidamente justificados y autorizados por el empleador.

¿Qué pasa si se falta al trabajo por enfermedad?

En Colombia, faltar un día al trabajo por enfermedad implica seguir ciertos pasos y tener en cuenta algunas consideraciones para justificar su ausencia y proteger sus derechos laborales.

Siga estos pasos:

Obtener un certificado de incapacidad:

Lo ideal es acudir a un médico para que evalúe su estado de salud y le expida un certificado de incapacidad. Este documento es fundamental para justificar su ausencia.

Este certificado debe indicar la fecha de la consulta, el diagnóstico y el número de días de incapacidad.

Informar a tu empleador:

Comunique a su empleador lo antes posible sobre su enfermedad y su ausencia. Puede hacerlo por teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación establecido por la empresa.

Entregue el certificado de incapacidad a su empleador o siga el procedimiento establecido por la empresa para reportar la incapacidad.

* Pulzo.com se escribe con Z