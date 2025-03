Elon Musk, asesor del presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a estar en el centro de la controversia al sugerir que las personas deberían trabajar más de 80 horas a la semana, e incluso llegar a 120 horas, como parte de una estrategia para aumentar la eficiencia y reducir costos.

(Lea también: Este error en hoja de vida les cuesta el trabajo a muchos candidatos: “No lo van a llamar”)

La declaración se dio a través de su cuenta de X, donde Musk escribió: “Necesitamos revolucionarios con un coeficiente intelectual muy alto dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana para recortar gastos”.

DOGE is working 120 hour a week. Our bureaucratic opponents optimistically work 40 hours a week. That is why they are losing so fast. https://t.co/dXtrL5rj1K

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025