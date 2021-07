Gustavo Petro y María Fernanda Cabal se verían las caras en una posible candidatura a la Presidencia, la misma a la que se refirió la senadora del Centro Democrático en entrevista con Pulzo. Según ella, se lanzó de precandidata porque muchas voces, incluso algunas de oposición, la están impulsando.

Interrogada por este medio sobre si ella sería la candidata de Álvaro Uribe, la senadora Cabal dice que no puede afirmar eso, pero que el expresidente es respetuoso de su decisión de aspirar a la presidencia.

Sobre un posible escenario electoral en el que se tenga que enfrentar a Gustavo Petro, el candidato que lidera las encuestas a menos de un año de las elecciones, Cabal asegura que el senador es muy mentiroso y por eso hay que controvertirle todo lo que dice.

Incluso, recordó un episodio reciente cuando María Isabel Rueda recogió algunas afirmaciones de un debate que se dio entre Petro y María Fernanda Cabal. (Vea también: Petro responde a comparación que hizo Tomás Uribe de Cabal con Angela Merkel)

“A él (Petro) hay que controvertirle por mentiroso. Oír cómo Petro construye una realidad fantasiosa, cómo le habla a su público, cómo no se ruboriza, cómo da cifras que no existen, cómo cree que él fue el mejor alcalde de Bogotá cuando esta ciudad parecía una cloaca ”, insistió la precandidata a la presidencia.

Cabal asegura que lo anterior es parte de la personalidad de Gustavo Petro, pero, insiste, es la forma de él “cautivar” a sus seguidores. Por el contrario, afirma, ella no dice mentiras y esa es una ventaja que seguramente le ayudará para una eventual candidatura al cargo más importante de Colombia.

“Yo no digo mentiras, yo no te echo cuentos, yo no adorno lo que no tiene adorno”, sentenció.