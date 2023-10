Gustavo Bolívar calentó sus ánimos en el inicio del evento, justo después de que la presentadora Darcy Quinn le planteara el primer interrogante.

(Vea también: Bolívar enrostró contratos con dos canales: “Soy el escritor mejor pago de Latinoamérica”)

“¿Si usted es elegido alcalde de Bogotá, cuál va a ser la relación de la administración distrital con los integrantes de la ‘primera línea’, les va a dar subsidios, los va a integrar o qué va a hacer con ellos?”, dijo la periodista.

Sin embargo, al aspirante del Pacto Histórico no le gustó el cuestionamiento y armó su ‘show’ delante de las cámaras y ante la mirada de sus adversarios para la contienda electoral del próximo 29 de octubre de 2023.

El candidato no quiso responder y optó por contraatacar: “Los medios de comunicación deberían disimular las encerronas que siempre me hacen con el mismo tema. Siempre me traen a los debates a preguntarme por la ‘primera línea’ como si yo la hubiera financiado”.

Y se mostró digno: “Así que les pido respeto con ese tema”.

En ese instante Andrés Mompotes, el otro conductor del debate, le pidió tranquilidad, pero Bolívar no acató la recomendación y subió el tono, se puso a manotear y a salirse del espacio que le habían delimitado para ser enfocado.

“No hermano, es que todos los debates son Bolívar-‘primera línea’, disimulen un poquito”, reprochó.

Y politizó su berrinche haciendo alusión a El Tiempo y Citytv: “Yo sé que los medios de comunicación son funcionales a la derecha que quiere volver a tomarse este país”.

En ese sentido, remarcó que no fue financiador: “Lo único que hice fue comprar unos cascos y unas gafas para que no le sacaran los ojos a nuestra juventud, que está estigmatizada como terrorista y ese fue todo mi pecado”.

Por último, pidió que otros candidatos fueran atacados: “Ustedes, los medios, son muy evidentes… Me preguntan por qué renuncié al Senado, pero nunca le preguntan a Carlos Fernando Galán por qué renunció al Concejo”.

#ElDebateDefinitivo | Durante su primera intervención, el candidato Gustavo Bolívar se exaltó y expresó su disgusto cuando le preguntaron por la Primera Línea. Aquí todos los detalles. Siga la señal en vivo en https://t.co/OsO2h765sc pic.twitter.com/FQpZ70jiZu — CityNoticias (@CityNoticiasTv) October 25, 2023

La periodista no se quedó callada ante la reacción del aspirante del Pacto Histórico y le replicó a modo de reprimenda: “Si van a ser alcaldes, tienen que aceptar las preguntas de los periodistas, que muchas veces van a ser incómodas, ese es nuestro trabajo”.

Ahí Bolívar fue más vehemente aún con la mujer:

“Es verdad, pero un mal debate como este es el que hay pregunta individuales. En un buen debate hay preguntas generales para todos”.

Pero Quinn no aguantó y se sacó la espinita “Gracias por su lección de cómo hacer debates, pero las reglas las aceptó su campaña. Usted sabía cómo iban a ser las preguntas”.

Entre tanto, Jorge Luis Vargas exgeneral de la Policía y candidato por Cambio Radical, aprovechó el incidente para acusar a Bolívar de “atacar la libertad de prensa”.

“Pido disculpas si me exalté”, cerró Bolívar.

