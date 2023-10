En la noche de este martes 24 de octubre se llevó a cabo un debate en el canal Citytv entre los principales aspirantes a la Alcaldía de Bogotá: Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo, Jorge Enrique Robledo, Diego Molano, Rodrigo Lara y Jorge Luis Vargas.

(Vea también: “Lo que hice con la ‘primera línea’ me enorgullece”: Bolívar habla del futuro de ese grupo)

En un momento del espacio, Robledo tuvo la oportunidad de hacer una pregunta y escogió al exsenador Bolívar para que la respondiera.

“Usted cómo se presenta ante los bogotanos diciendo que dejó tirado su deber como senador después de que millones votaron por esa lista. El argumento que usted dio, lo voy a repetir, es que no le alcanzaban los 43 millones de pesos que gana un senador para poder vivir sabroso, para decirlo en esas palabras. Ahora viene por la Alcaldía donde el sueldo es de 20 millones de pesos…”, le dijo el candidato por el partido Dignidad y Compromiso a su contendiente.

Gustavo Bolívar abandonó sus deberes con sus electores porque el sueldo de senador no le alcanzaba. ¡Es absurdo que alguien como @GustavoBolivar ahora pretenda ser alcalde de Bogotá! Es tiempo de la coherencia y de elegir a alguien que sí quiera servirle a la ciudad.

El aspirante por el Pacto Histórico respondió inmediatamente y aseguró, según él, que los salarios como senador y posible alcalde no le interesan.

“He pagado en 4 años 7.000 millones de pesos a la DIAN en impuestos. Ningún salario me serviría para pagar esos impuestos. Esos salarios para mí son marginales. ¿Por qué pago impuestos en esa cantidad? Porque toda mi vida he trabajado sentado en una silla produciendo libretos, libros, y eso me ha generado una ganancia”, comentó inicialmente Gustavo Bolívar.