El candidato hizo referencia a lo ocurrido con la ‘primera línea‘ y cómo recaudó dinero para dar diferentes elementos a ese grupo que se caracterizó por la violencia durante el paro nacional de 2021.

Bolívar reconoció que hubo actos de vandalismo y hasta que la guerrilla intentó infiltrarse en la ‘primera línea’. Sin embargo, señaló que esto último no pasó finalmente.

“Si bien es cierto que hubo vandalismo y que la guerrilla intentó infiltrarse en los jóvenes para armarse, afortunadamente eso no pasó. Sino, estaríamos hablando de una guerra civil”, apuntó Bolívar en diálogo con Blu Radio.

Posteriormente, dio a entender que en su hipotética alcaldía ni siquiera sería necesaria una ‘primera línea ‘, ya que supuestamente él instará al diálogo con los que marchen en su contra.

“Durante mi administración no va a haber protestas. Les voy a dar las universidades, las oportunidades de trabajo. Les voy a dar lo que se pueda para que no tengan que volver a las calles. Si se presentan protestas, no me cuesta sentarlos y decirles que negociemos. Uno sabe que la gente lo necesita”, apuntó en esa emisora.

Lejos de arrepentirse de hacer vacas para dar elementos a la ‘primera línea’, Bolívar señaló que sus actuaciones le llenan de orgullo.

“Lo que hice me enorgullece. […] Hice una Vaki pública y 4.883 personas aportan. Les compramos cascos y gafas, esa fue toda mi participación. Se demostró que yo no tengo contactos con ellos. La estigmatización fue terrible”, añadió en ese medio.

Gustavo Bolívar, chiflado en debate por negar apoyo de Petro

Durante un reciente debate, la periodista Vanessa de la Torre le preguntó a Bolívar si el presidente Gustavo Petro le está haciendo campaña para que se convierta en el nuevo alcalde de Bogotá. La respuesta del candidato no cayó bien entre los asistentes al evento y se ganó una silbatina.

“Nunca ha tenido una declaración, jamás, como las que ha tenido Claudia López a favor de Galán”, inició diciendo Bolívar, con lo cual desató una rechifla de los asistentes en su contra.

Al recibir los gritos y silbidos, el también libretista aseguró que el presidente no ha publicado trinos o ha entregado declaraciones directas invitando a la gente a votar por él.

