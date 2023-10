En agosto, cuando apenas comenzaban las campañas para la Alcaldía de Bogotá los candidatos asistieron a un debate. En la conversación, a Molano le preguntaron “¿quién manda en su casa?” y él dio la respuesta con una leve sonrisa.

Luego de eso vino la respuesta que no cayó bien por el trasfondo machista: “Las decisiones importantes del país, la economía, la inflación, yo. La de a dónde vamos en vacaciones y dónde estudian mis hijos las toma mi señora”.

(Vea también: Esposa de Diego Molano habló de la frase “máquinas de guerra” y de ataques al candidato)

Pero Marcela Rodríguez quiso bajarle un poco a esa sensación de misoginia que quedó sobre su pareja y contó en Pulzo su versión de esa escena: “Voy a contar la historia: es un chiste chimbo que ha contado siempre y se lo pueden preguntar a los amigos de toda la vida. Es un chiste que él siempre lo ha dicho y [ese día] se equivocó“.

En la conversación con este medio, la mujer —que es economista y psicóloga de profesión, y es la mamá de los dos hijos de Diego Molano— confesó cuál fue su reacción al escucharlo decir eso, una vez más:

“Los hombres repiten los mismos chistes. Y ese día yo estaba con él, cuando fue el debate yo estaba en el público y él me estaba viendo. Nos estábamos viendo y yo dije: ‘Se lo va a tirar [el chiste]’, porque es muy largo y más la tensión… y a mí me dio risa. Qué podíamos hacer. Además, claramente, no es una realidad”.