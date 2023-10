En la noche del pasado sábado 9 de septiembre se reportaron desmanes luego de que en medio de un homenaje por el tercer aniversario de la muerte de Javier Ordóñez, que en principio se estaba llevando en paz, aparecieran 150 personas que lanzaron piedras y otros objetos al CAI de La Gaitana, el cual terminó incendiado.

Este violento ataque, dirigido a 10 policías que estaban dentro del CAI, fue tema de discusión en el debate de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en la Universidad de Los Andes, llevado a cabo este martes.

En la ronda de preguntas sobre los problemas de inseguridad en la capital del país, el general (r) Jorge Luis Vargas comentó que era “demasiado sospechoso que el candidato de la Casa de Nariño no haya respondido por qué la ‘primera línea’ está atacando de nuevo y está atacando policías con terrorismo urbano”, haciendo alusión al silencio de Gustavo Bolívar sobre el terrible ataque.

Su comentario fue lanzado luego de publicar un mensaje en su cuenta de X dirigido directamente al candidato Bolívar, en el que dijo que iban “48 horas de silencio” de su parte frente a esos hechos.

El candidato del presidente Gustavo Petro le respondió a Vargas. Aseguró que no salió a defenderse porque no se sintió aludido con esos señalamientos, pues él no financió a la ‘primera línea’. Esto en un intento de restarle peso a la colecta que hizo para ese grupo de manifestantes.

“Yo nunca he financiado la ‘primera línea’, eso es una mentira. Compré, con dinero de 4.800 personas que participaron en la Vaki, unos cascos y unas gafas a unos jóvenes que estaban masacrando. ¿Qué si hay vándalos ahí? Sí los hay, ¿qué se infiltraron las guerrillas? También pasó”, contestó.

Aunado a ello, Bolívar expresó que, por ahora, no se sabe quienes estuvieron detrás del feroz ataque al Cai en Suba. A su juicio, pudieron ser los mismos policías.

“No sé si son de ‘primera línea’, aquí tenemos que acudir al debido proceso, primero hacer una investigación para ver quiénes fueron los encapuchados, de pronto son los mismos policías, yo que voy a saber”, aseveró el candidato del Pacto Histórico.

Ataque a CAI en Suba La Gaitana

Las instalaciones del CAI fueron incendiadas y, por medio de cámaras de seguridad, se aprecia que los policías quedaron acorralados en medio de las llamas.

Los terroristas de la primera línea anoche incendiando el CAI de la gaitana en Suba. Esto es lo que nos espera si llega Bolívar. ¡Tengamos memoria, estamos advertidos!#NoMásaPacto pic.twitter.com/yv5zfmKP73 — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) September 10, 2023

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ningún policía resultó herido y, además, recibieron el apoyo de la ciudadanía, que respaldó el cuidado del CAI.

