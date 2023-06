El pasado sábado 10 de junio, la periodista Darcy Quinn reportó en sus redes sociales que cuatro delincuentes se le metieron a su casa, la cual estaba sola ya que ella se encontraba de viaje en Cartagena durante este fin de semana. Inicialmente, la comunicadora indicó que la información que tenía en ese momento es que los ladrones revolcaron la vivienda, pero no se llevaron nada.

Ahora, después de llegar de su viaje y verificar el inmueble, Darcy Quinn reportó que sí hubo un robo, pues los delincuentes le hurtaron dos carteras, después de esculcarle varios cajones, ropa y diferentes rincones de la casa. La periodista se pronunció sobre el caso.

“Confío en que las instituciones pronto darán con la captura de esos ‘cuatro honrados ladrones’ entre comillas que no solo se robaron dos carteras, con algún uso y abuso, pero que sobretodo me robaron mi paz, mi tranquilidad y me dejaron claro que soy vulnerable donde me sentía más segura: mi propio hogar”, expresó.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/6kUpHbIVz9 — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 13, 2023

En el comunicado, la periodista indicó que los vecinos del conjunto llamaron a la Policía, que llegó al lugar y calificó el hecho como un “robo ocasional”, pues también verificaron que los delincuentes entraron a otros apartamentos. A pesar de eso, Darcy Quinn aseguró que confía en el trabajo de las instituciones.

“Sé que estamos atravesando por un momento difícil en el país en medio de ataques a la prensa por parte del Gobierno y sus aúlicos,de ruidos, de chuzadas y extraños suicidios, pero yo no voy a hacer parte de las teorías conspirativas, yo confío en nuestras instituciones, confío en la Policía de Colombia y confío en la Fiscalía General de la Nación, quienes han catalogado el hecho como un robo de ocasión”, mencionó.