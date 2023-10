Parece que el presidente Gustavo Petro tiene dos caras: una la que mostró en su alocución del domingo, en la que se le vio una posición conciliadora y neutral sobre lo que fueron los resultados de las elecciones. Y la otra en sus redes sociales, en las que reflejó que para él las votaciones no fueron una derrota del Gobierno, como lo calificaron muchos analistas.

De hecho, así quedó evidenciado en un trino del presidente que minutos después borró, pero que muchos internautas guardaron y le cobraron: “Hablan de mi derrota política y solo les adelanto un dato: las fuerzas políticas que triunfaron en mi campaña presidencial ganaron en siete departamentos. Hace cuatro años solo incidimos en uno”.

Petro borró el trino, pero aquí se lo guardamos 👇🏽 pic.twitter.com/NjjGWkcnrM — EVERSTRONG (@everstrongever) October 30, 2023

Todo indica que Petro reflexionó y emitió otra publicación queriendo bajar el tono de no reconocer su derrota: “Se abre un nuevo escenario. Como presidente me relacionaré con todos los mandatarios locales”, aunque reiteró que ganó en nueve gobernaciones.

Así vamos. Se abre un nuevo escenario. Como presidente me relacionaré con todos los mandatarios locales, como dirigente de una fuerza politica ahora gobernamos en nueve departamentos del país, disputamos el décimo. Se les olvido Boyacá y Caldas. https://t.co/9jd6UeSqcf — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2023

Esas posiciones desataron varias reacciones en el país, sobre todo de los sectores de oposición, pues es claro que el presidente perdió fuerza en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, donde sus candidatos perdieron.

Una de esas reacciones fue la de Néstor Morales, que reaccionó en Blu Radio a los trinos expuestos por Petro: “Puras fantasías mentales. Iba a decir una grosería, pero no la puedo decir al aire. De hecho, el Pacto Histórico no solo no ganó, sino que tampoco fue finalista en varios departamentos”.

