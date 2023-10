El debate que organizó El Tiempo y Citytv este martes 24 de octubre dejó varias imágenes que se viralizaron en redes rápidamente. Una de ellas fue la pelea que protagonizaron Darcy Quinn y Gustavo Bolívar por una pregunta sobre la ‘primera línea’.

Pero una de las que quizá sacaron risas en los televidentes fue la que tuvo que ver nuevamente con la periodista y Jorge Enrique Robledo, luego de que ella diera su opinión sobre una ronda de preguntas que se hicieron los candidatos invitados.

“[Las preguntas estuvieron] más suaves que en la primera, la de vuelta fue más tranquila que la primera ronda… No se me duerma, doctor Robledo, lo estoy sintiendo…”, dijo la comunicadora, pero fue interrumpida.

Al escuchar esto, los candidatos Diego Molano, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Jorge Luis Vargas voltearon a mirar con una sonrisa al aspirante por el partido Dignidad y Compromiso. Incluso, Rodrigo Lara se giró y dio la espalda al parecer para reírse de forma disimulada.

Acá, el video del momento:

JAJAJAJAJA ESTE FUE EL MOMENTO DE LA NOCHE : DARCY VAPULEÓ A ROBLEDO Y LARA POR ALLÁ CAGADO DE LA RISA JAJA #ElDebateDefinitivo #Bogota

Sin embargo, el comentario no le gustó para nada al candidato, quien inmediatamente le respondió a la periodista.

—No, no diga eso. No, me da mucha pena pero no puede ser así— aseguró Jorge Enrique Robledo.

—No, no, yo se lo decía con cariño— respondió la periodista.

—No, es un chiste demasiado flojo. Me excusas, pero es inaceptable— agregó el candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Aunque el otro conductor del debate quiso pasar la página y darle continuidad al mismo, la discusión entre la comunicadora y el aspirante no quedó allí.

—Discúlpeme, discúlpeme y avanzamos. Es que lo vi como echándose hacia un lado— comentó Quinn.

—No, no, no, es inaceptable, me excusas— contestó Robledo.

—Mil disculpas— concluyó la periodista.

