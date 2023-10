Durante una entrevista con Red Más, donde además Oviedo reveló por qué no rumbea en Theatron —famosa discoteca de Bogotá—, el candidato contó que en su momento deseó tener hijos, pero por su problema en el oído desistió de la idea.

“No no lo había dicho antes, pero esto [señalando su oído derecho] es un problema. Ustedes se imaginan que yo me quede dormido por ese lado [el izquierdo] y no escuche un llanto, una asfixia. Entonces corté la historia. Quería adoptar, pero tomé la decisión de abandonar esa historia”, dijo Juan Daniel Oviedo en este video (desde el minuto 34:20)

Y es que el exdirector del Dane tuvo un accidente en 2014, por el que perdió el 100 % de la audición en su oído derecho, y además también tiene dificultades para escuchar con el izquierdo, por lo que utiliza una prótesis auditiva de alta tecnología.

Juan Daniel Oviedo habla de su “hija” con su novio, Sebastián Reyes

El candidato a la Alcaldía de Bogotá señaló en la misma entrevista que su única “hija” es Mora, la mascota de él y su novio, con la que conviven desde hace varios años.

“Bueno, se van a burlar de mí, pero pues… ¿hija? Mora, en este momento. Porque sí, hasta me quita espacio en la cama… mejor dicho, solo le falta comer en la mesa con nosotros, que Sebastián sería feliz que eso sucediera”, dijo.

Esta es una foto de él con su mascota:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Daniel Oviedo (@jdoviedoar)

Además de Mora, Oviedo tiene dos ahijados (hijos de grandes amigos suyos), con los que también ha experimentado una clase de amor paternal.

