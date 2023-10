Lo hizo durante una entrevista en Red Más, donde respondió a las búsquedas frecuentes que hay sobre el en Internet. Una de ellas fue “Juan Daniel Oviedo Theatron”.

(Vea también: Qué estudió Juan Daniel Oviedo, quién es su novio y más detalles del candidato de Bogotá)

El candidato a la Alcaldía de Bogotá aprovechó entonces para contar que en realidad casi no va a esa famosa discoteca de la capital, y todo por un tema amoroso.

“No frecuento mucho Theatron. Todo el mundo pensaría que me encuentra todos los viernes y todos los sábados. Y no es porque no me guste Theatron, sino que es porque me recuerda una relación que me lleva a una tusa espantosa, por consiguiente, no quiero tener ni el más mínimo recuerdo de esa tusa tan tremenda”, declaró Oviedo que lleva más de 10 años de relación con su novio, Sebastián Reyes, en este video (desde el minuto 5:59)