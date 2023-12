El ganador de ‘Yo me llamo’ en 2020 entiende que el sabor de la gloria requiere muchos ingredientes, por eso mientras almuerza con su padre en Fredonia (Antioquia) tiene su mente como un rayo pensando en la nueva faceta de su vida.

Albert Sánchez, nombre del doble de Roberto Carlos en la mencionada competencia, ha demostrado que el esfuerzo no se negocia, lección que se llevó como legado de Amparo Grisales. No todo puede ser talento.

De hecho, hace poco mostró en pantalla con orgullo que aprendió portugués en su camino para mejorar como imitador del ídolo brasileño. Aún así, este antioqueño de 28 años (cumplidos el 14 de noviembre) asumió otro reto luego de los ya superados.

El nacido en Angelópolis (Antioquia) le contó a Pulzo, casi sin querer queriendo, cuál es el paso en el que avanza por fuera de los escenarios, con su familia como motivación inherente que prácticamente lo empujó a esta decisión.

¿Qué pasó con doble de Roberto Carlos, de ‘Yo me llamo’ y a qué se dedica?

Si bien ha consolidado su carrera como cantante, ahora Sánchez incursiona como empresario y representante musical, que ahora lleva a cabo con el doble de Gilberto Santa Rosa de esta temporada.

“Quise empezar esta etapa como empresario y como representante en el caso explícito de ‘Gilberto Santa Rosa’ [el doble] acá en Colombia, porque durante estos tres años que he estado como imitador, si bien han sido muy buenas las experiencias, también nos hemos encontrado con mucha trampa y mucha mentira”, explicó.

Lo cierto es que el imitador del salsero, al que conoció en otro ‘reality’ en Perú, no fue el primero por el que gestionó, detalle que el propio Sánchez pasa por alto al hablar de este nuevo camino.

El doble de Roberto Carlos ha impulsado la carrera de su papá, que en ‘La voz senior’ brilló como ‘El maestro de la parranda’. Luis Alberto Sánchez motivó, de manera espontánea, a su hijo para dar los primeros pasos en este mundo.

Sor Teresa León, su mamá, ha sido cómplice paciente para que ambos compartan no solo por negocios, sino jornadas en las que juegan billar y cartas o simplemente salen a caminar juntos.

Sin embargo, el imitador (que también tiene carrera propia como cantante de música popular) afirmó que trata de ser muy disciplinado, en uno de esos ejemplos que aprendió de Grisales en el concurso.

“Mi papá dice que cambiaron los papeles y que soy el que lo manda a él”, contó entre risas Albert, que añadió que le ha compuesto canciones como ‘A las tres se lo metí’, muy al estilo de doble sentido humorístico.

Sánchez explicó que su paso como artista en ‘Yo me llamo’ y la trayectoria lograda se ha convertido en una prenda de garantía para otras figuras reconocidas que le han dado su confianza.

Doble de Roberto Carlos, de ‘Yo me llamo’, como empresario musical

Este nuevo paso que ha dado comenzó por el amor para apoyar a su papá, pero también por la llegada de su hijo menor hace 8 meses. Tiago (el mayor de tres años) y Luan son fruto de su amor por Mildren, con quien está casado hace 7 años

“Creo que [con el nacimiento de Luan] me cambió el chip, sentí que cambié a una faceta diferente. Pensé: ‘Tengo que ponerme las pilas'”, aseguró al antioqueño sobre su nueva faceta.

Aparte del ‘Maestro de la parranda’ y el doble de Gilberto Santa Rosa, también apoya a los imitadores de Raphael, la de Thalia (Julieth Mejía) y el de Espinoza Paz en 2019 (Óscar Toro).

Si bien recibe hojas de vida, muy al estilo riguroso de la jurado de ‘Yo me llamo’, señaló que es muy exigente para no afectar el mercado de los imitadores con algunos que no son tan parecidos.

Lo cierto es que hasta Patricia Grisales, hermana de ‘la Diva’ y una notable empresaria en ese negocio, le dio su bendición al enterarse que entró en esa nueva faceta. Ella lo conoce y sabe de lo que aprendió en el ‘reality’.

De igual manera, Álex Vargas, ‘mánager’ de Albert Sánchez, lo respalda en su camino como empresario, al punto que juntos construyen el camino para el montaje de un emprendimiento de alquiler de sonido.

El representante del que ahora cumple ese papel con otros lo ayuda en múltiples procesos, como un equipo de trabajo que ha encaminado al doble de ‘Yo me llamo’ para triunfar en ese giro profesional.

Los resultados son claros y logró que el imitador de Gilberto Santa Rosa tenga un espacio en las presentaciones de la Feria de Cali, así como múltiples fechas para su papá, entre otros.

Sánchez explicó que está al máximo posible junto a los artistas que impulsa en sus respectivos conciertos, pues sabe lo clave que es ese acompañamiento que en otros casos no se ofrece.

Así es como el ganador de ‘Yo me llamo’ en 2020 quiere que no solo lo vean como un parecido al cantante brasileño Roberto Carlos, sino que busca que su nuevo camino, motivado en el amor, lo lleve más alto. Porque, como lo demostró en el ‘reality’, no solo quiere cumplir, sino dar su mejor versión.

