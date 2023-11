El doble de Gilberto Santa Rosa que brilla en ‘Yo me llamo’ llegó a esta competencia luego de un recorrido notable a nivel internacional, algo que queda en evidencia con su capacidad en escena.

Al igual que otros de sus colegas (‘Miguel Bosé’, por ejemplo), Raúl Gutiérrez, nombre real del imitador del salsero, no es colombiano, pero llegó al país con la ilusión de ser el mejor entre los más grandes.

El hombre que replica al salsero es oriundo de Perú y, a sus 44 años de edad, ha pasado por otras competencias como ‘La voz’ y ‘Yo soy’, ambos en su país de origen, donde ha cultivado su éxito gracias a su talento.

Gutiérrez, desde su cuenta personal de Instagram, no solo sacó a relucir esto sino que también se ha lucido con la imitación como miembro del Gran combo de Puerto Rico, parte de su repertorio profesional.

El cantante, fanático de Alianza Lima, que fue segundo en el mencionado concurso de réplica y canto en su país, también estuvo en un programa similar en Panamá, donde se ubicó en el cuarto puesto.

Lo llamativo es que ‘Gilberto Santa Rosa’, de ‘Yo me llamo’ en Colombia, estaba en la edición del mismo ‘reality’ en Ecuador, pero apenas se enteró de su entrada al concurso colombiano dio un paso al costado en el otro programa.

Esa determinación, como el mismo reconoció luego, lo dejó en medio de una controversia en el territorio ecuatoriano, por lo que tuvo que salir al paso para explicar la realidad de lo sucedido.

“Cuando yo llego a Ecuador casi que al mismo día le manifiesto que al estar acá también estoy postulando al ingreso de otro proyecto televisivo en Colombia, que el afán mío era primeramente llegar allá. Me dicen bueno Raúl, estás acá, ya luego vemos como avanzamos, acepto ello, porque sentí que querían contar con mi presencia y también era una maravillosa oportunidad. De él [el productor] nació que grabáramos un video donde yo explicaba esto, dándole un mensaje al pueblo ecuatoriano, que no se diera la impresión que yo me estaba retirando, porque eso nunca pasó. Hicimos una grabación con un sentido mensaje a todos los hogares que me abrieron su corazón, y sobre todo con testigos muy importantes que son mis propios compañeros que estuvieron presentes cuando se grabó eso, eso quedó grabado”, contó en un video hecho en agosto pasado.