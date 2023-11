Melina Ramírez, encargada de presentar del ‘backstage’ de ‘Yo me llamo’, contrajo nupcias a orilla del mar Caribe con el actor Juan Manuel Mendoza (Jorge Viana, en ‘A corazón abierto’), telenovela que se retransmite en estos momentos por el Canal RCN.

La pareja unió sus vidas, aunque ya lo habían hecho por lo civil, en una boda secreta en la que estuvieron pocos invitados, entre ellos, sus padres y familiares más cercanos.

Sin embargo, dentro del listado de los privilegiados que asistieron al matrimonio celebrado en Cartagena hubo una pareja muy especial, la conformada por Daniella Donado y Virgilio Torres. La particularidad que resalta en esa invitación es que Donado es la expareja del ahora esposo de la modelo caleña que todas las noches dialoga con los participantes del concurso de imitación de canto del Canal Caracol.

Muchos de ellos destacaron la madurez que tuvo al asistir a la boda de su expareja sentimental, aun mas, llevando a su esposo a la celebración, algo que sería difícil para otras personas que no han terminado bien sus relaciones.

“No debe asombrarnos la madurez de estas dos parejas: es como debe ser. Deberíamos normalizar el llevarnos bien con el ex o la ex, finalmente expadres no existen y por algo es, porque ese lazo es para siempre”, “me encantan estas dos parejas. Son un ejemplo de madurez emocional, pero sobre todo que saben cuidar y dar buenos valores a sus hijos”, “y un día existen las parejas maduras”, fueron varios de los comentarios en la publicación de la barranquillera.