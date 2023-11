La participante, que no ha tenido buena suerte con Pipe Bueno, se puso las pilas para no quedar en riesgo y se fajó con su baile en la tarima de Caracol Televisión.

Derrochó talento y sensualidad, al punto que erizó a Amparo Grisales y le sacó sonrisas a César Escola. Hasta Pipe Bueno la halagó, y eso que siempre la critica fuertemente en sus presentaciones.

Así fue la presentación de ‘La Rosalía’:

Luego del despliegue en el ‘show’ de la imitadora, la diva se centró en lo positivo de la presentación y, como ha sido costumbre en el ‘reality’, elogió todo lo hecho por ella en tarima.

“Me ericé a lo flamenco, mi ‘Rosalía’, porque esta canción es totalmente minimalista, atonal; tienes que estar muy exacta en lo que quieres hacer, estar afinada, [concentrada] en darnos el acento”, resaltó.

Pero lo que más le gustó a la actriz fue ‘el show’ y habló de las piruetas de la artista. De hecho, recordó una lesión que sufrió porque no pudo.

“Estuve más pendiente de tus movimientos. Eso que hiciste al final yo lo quise hacer una vez y me partí una mano”, recordó

“Lo que más me gustó fue tu ‘show’, tu gracia. Tienes una gracia y un ángel; a mí me encantas, de verdad que me encantas”, remató.

