‘Jessi Uribe’ es el nuevo eliminado de ‘Yo me llamo’. El concursante intentó hacer una buena actuación en la noche de eliminación, pero no fue suficiente para continuar en el programa.

(Lea también: ‘Luis Miguel’, de ‘Yo me llamo’, es nieto de célebre líder y tiene vínculo con Pipe Bueno)

Por último, Amparo Grisales, que ha dicho en anteriores ocasiones que le gusta el trabajo del participante, en esta ocasión no la cautivó: “Aburrido, con todo mi amor. Me pareció que te faltó sensualidad y desafinaste mucho”.

Pese a que otros imitadores también fallaron en esta noche, los jurados no perdonan nada, la exigencia es cada vez más grande porque se acerca el final del ‘reality’.

(Lea también: Así facturan Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola aparte de ‘Yo me llamo’ y Caracol)

“Estoy muy gradecido de todo corazón con la escuela y ‘Yo me llamo’, con todo el jurado he aprendido tantas cosas, tantas experiencias. He crecido como persona y también como artista. No me voy triste, me voy contento porque soy más que ganador. Suerte a mis compañeros, que la sigan rompiendo”, concluyó ‘Jessi Uribe’.