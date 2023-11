Amparo Grisales, jurado de ‘Yo me llamo’, no dejó pasar un comentario del participante ‘Vicente Fernández’, quien sugirió públicamente los supuestos gustos de la jurado.

Con firmeza, Grisales desmintió estas afirmaciones, señalando que los consejos que le dio al participante no reflejan sus preferencias personales. Aclaró que su criterio en el programa no está vinculado a su vida privada.

“A Amparito le gustan los hombres sabios, maduros, serios y que la sepan proteger”, dijo el concursante, que se pintó el pelo de blanco para verse más maduro y con canas. El cantante bromeó, pero le salió todo al revés.

“No hable por mí. El participante está hablando de una evolución que yo le di como jurado: ‘A Amparito le gustan los hombres con canas, con sabiduría y no sé qué…’. ¡No es así! No tiene nada que ver mi parte personal con lo que yo te diga acá, ¿vale? No necesito que nadie me proteja, me protejo yo y Dios, no un hombre maduro con canas”, le contestó fuerte la famosa actriz.