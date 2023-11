Pipe Bueno y César Escola han peleado en ‘Yo me llamo’ por los concursantes que interpretan reguetón y el que más ha avanzado en ese tira y afloje es el imitador de Ryan Castro.

A pesar de que Amparo Grisales le llamó la atención en el ‘reality’, el participante demostró una entereza que hace parte de una formación con orígenes muy humildes desde su infancia.

Nacido en Montería y criado en Valledupar, Julián Jiménez, nombre del doble de Ryan Castro en ‘Yo me llamo’, es uno de los tres hijos de Ibeth Susana y Ramón Antonio, sus padres y primeros fanáticos.

El imitador también es conocido en el medio musical como ‘Andy Bad Boy’ y, antes de su actual personificación, se hizo un camino en el género urbano, con canciones como ‘Dime’, ‘Plan Perfecto’, ‘Tú’ y ‘Goyo’.

Uno de los favoritos de Pipe Bueno, que ha tenido cruces con sus colegas, comenzó este tributo desde 2022, cuando alguien lo invitó a llevar a cabo la interpretación con la que ahora se siente muy agradecido.

“Nunca me vi siendo imitador, pero a medida que fui comenzando a ensayar y realizar mis primeras presentaciones como el cantante del ‘getto’ me fui enamorando del personaje y lo mucho que la gente se siente identificado con él, al igual que yo”, relató.

Jiménez confesó que su transformación en Ryan Castro, con la que se ha lucido en ‘Yo me llamo’, acarrea mucha responsabilidad en escenario porque considera que es único y diferente dentro de los demás exponentes. Eso lo obligó a la tarea de estudiarlo para llevar al personaje a un nivel más profesional y analizar la forma de hablar, de vestir y de expresarse.

El participante de la temporada de 2023 reconoció que la interpretación del artista antioqueño le han abierto muchas puertas antes sentía cerradas, por lo su admiración y respeto hacia Castro creció porque, al evaluarlo, descubrió que siempre ha tenido su punto de partida en mente, con la motivación de dónde viene para apuntar hacia dónde quiere llegar.

Precisamente, al analizar la carrera del cantante original al que imita, el doble de Ryan Castro en ‘Yo me llamo’ revisa los difíciles que ha superado, en un duro relato sobre cómo ha solventado esa realidad.

“Todo este proceso me ha ayudado a olvidar situaciones en las que, como artista, me he sentido marginado, explotado, ignorado y hasta despreciado por personas que no valoran el esfuerzo y la dedicación de un arte como lo es cantar. Pero, gracias a Dios, no todo en este camino ha sido malo pues la recompensa con el amor de una gran fanaticada, los aplausos y el reconocimiento de aquellos que aman la música me han llevado a seguir creciendo como artista y como persona”, remarcó.