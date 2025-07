La mejor manera de arrendar es hacerlo por medio de una inmobiliaria, porque los riesgos se reducen en un enorme porcentaje. Por ejemplo, en los contratos mediados por estas entidades se contemplan todas las exigencias de ley, se elige de mejor manera al arrendatario y se vela por el cumplimiento de lo acordado en el documento. Además, responden en caso de incumplimiento, daños al inmueble o uso indebido, blindando al propietario.

Estos aspectos son muy importantes, ya sea que se vaya a alquilar una vivienda a corto o largo plazo, debido a que, en ambos casos, hay un grado de inversión bastante alto por parte del arrendador para que sus inquilinos se sientan a gusto y cumplan con el pago de la renta que se acordó entre ambos parte a la hora de la firma. Es por eso que, entre más condiciones existan, es mejor.

Si bien hacerlo de manera directa puede facilitar una comunicación más fluida y acelerar el proceso al eliminar intermediarios y comisiones, también incrementa el riesgo de incumplimientos y deja sobre los propietarios toda la carga de gestión, desde el cobro mensual hasta la atención de eventuales controversias legales, de acuerdo con datos de la Inmobiliaria Esteban Ríos.

¿Qué porcentaje cobra una inmobiliaria por alquiler?

El canon de arrendamiento es un aspecto crucial al considerar la búsqueda o publicación de una propiedad, y un factor determinante en su valor final es la comisión que cobran las agencias inmobiliarias. En el mercado colombiano, esta comisión suele situarse en un promedio del 3 % sobre el valor total de la negociación, según datos de Metrocuadrado, uno de los portales inmobiliarios de referencia en el país.

Este porcentaje, aunque aparentemente pequeño, representa una parte significativa del costo final para el arrendatario o el ingreso del propietario, dependiendo de quién asuma el cargo de la comisión. Por lo tanto, es fundamental que tanto arrendadores como arrendatarios tengan en cuenta este gravamen al momento de establecer sus presupuestos y expectativas, asegurando una negociación transparente y sin sorpresas.

¿Cuánto tiempo tiene un inquilino para desocupar sin contrato?

En Colombia, la ausencia de un contrato de arrendamiento escrito no deja al inquilino desprotegido. Si bien la situación puede generar incertidumbre, la ley colombiana establece un marco para la desocupación de un inmueble. Generalmente, cuando no hay un contrato formal, se entiende que existe un contrato verbal a término indefinido. Esto significa que el arrendador no puede simplemente pedirle al inquilino que se vaya de un día para otro. La ley exige un preaviso para dar por terminado este tipo de acuerdos.

Este preaviso debe hacerse con un mínimo de tres meses de anticipación a la fecha en que el arrendador desea recuperar el inmueble. Es fundamental que este aviso se realice de manera formal y se pueda comprobar su recepción, preferiblemente por escrito, para evitar futuras disputas. Durante este período de tres meses, el inquilino tiene el derecho de permanecer en la propiedad en las mismas condiciones que venía haciéndolo, incluyendo el pago del canon de arrendamiento. Si el arrendador no cumple con este preaviso, o si intenta desalojar al inquilino por la fuerza, podría incurrir en acciones legales en su contra.

