Hoy por hoy, encontrar un arriendo en Chapinero es una opción demasiado atractiva gracias a su ubicación a zonas comerciales, empresas, espacios de esparcimiento y deportivos, pero por cuestiones de tiempo muchos se quedan con la duda de saber cuánto vale conseguir un apartamento en esta área de Bogotá para tomar la decisión de iniciar una nueva etapa de la vida allí, pero esto no es problema con la ayuda de plataformas especializadas que se dedican a publicar precios los precios de estas viviendas.

En esta localidad es normal encontrar alquileres de inmuebles que cuestan hasta 5’000.000 de pesos, debido a su localización y al estilo de vida que brinda a todos sus habitantes, ya que no es un secreto que se trata de un sector con facilidad de acceso a numerosos servicios básicos, de cultura, gastronomía y entretenimiento. No obstante, algunos esperan encontrar algo que sea más económico para poder proyectarse y que no se les vaya todo el sueldo en este ítem.

De acuerdo con la página de Properati, es posible encontrar arriendos en Chapinero desde 1’000.000 de pesos. Claro está que se trata de edificaciones que poseen tamaños de 28 a 35 metros cuadrados y, en su gran mayoría, amobladas y con servicios de ascensor. A continuación, algunos de los apartamentos más destacados:

Barrio Tamaño del apartamento Valor del arriendo Enlace para verlo Sector El Paraíso 33 m² (una habitación y un baño) 1’010.000 pesos (incluye administración) Ver apartamento Marly 42 m² (una habitación y un baño) 1’108.000 pesos (392.000 pesos de administración) Ver apartamento Chapinero central 32 m² (una habitación y un baño) 1’250.000 pesos (incluye administración) Ver apartamento

¿Qué estrato es Chapinero (Bogotá)?

Chapinero, un vibrante epicentro de la capital colombiana, se distingue por su diversidad socioeconómica, aunque históricamente se le ha asociado predominantemente con los estratos altos. Al recorrer sus calles, se evidencia una mezcla de imponentes residencias, modernos edificios y acogedores conjuntos, reflejando una variedad de niveles socioeconómicos que convergen en este sector. Si bien barrios tradicionales como Quinta Camacho y El Nogal históricamente han albergado a residentes de estratos 5 y 6, la dinámica de la zona ha evolucionado, incorporando una creciente presencia de estratos medios y profesionales jóvenes atraídos por su ubicación estratégica, oferta cultural y ambiente cosmopolita.

Esta heterogeneidad se manifiesta en la multiplicidad de opciones residenciales y comerciales que ofrece esta localidad. Desde exclusivos restaurantes y boutiques de diseño hasta mercados locales y emprendimientos independientes, la zona palpita con una energía inclusiva. La presencia de universidades, centros empresariales y una activa vida nocturna también contribuyen a esta mezcla social, consolidándola como un sector dinámico donde la diversidad de estratos enriquece su tejido urbano y social.

¿Qué hay para hacer en Chapinero?

Desde la bohemia elegancia de sus cafés de especialidad y librerías independientes, hasta la efervescencia de su vida nocturna y la audacia de sus propuestas gastronómicas, Chapinero ofrece un abanico de experiencias para todos los gustos. Sumérgete en la riqueza cultural de sus galerías de arte y teatros alternativos, déjate sorprender por la diversidad de su ambiente y encuentra en cada esquina un nuevo rincón por descubrir.

Esta localidad de Bogotá se erige como un crisol donde la tradición y la modernidad convergen de manera fascinante. Sus calles arboladas albergan casonas de antaño que hoy conviven con modernos edificios y vibrantes espacios de ‘coworking’. Aquí, puede disfrutar de un tranquilo almuerzo en un restaurante de cocina tradicional colombiana y, a pocos pasos, sumergirte en la vanguardia de la moda y el diseño local. Esta dualidad cautivadora la convierte en un destino único, donde siempre hay algo nuevo y emocionante por explorar.

