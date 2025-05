Mientras que Davivienda lidera el remate de vivienda en Colombia, los interesados en buscar espacios con sus mascotas quedaron en evidencia y salió a flote el alivio que han encontrado gracias a un informe de las oportunidades que tienen a su favor.

¿Cómo son los sitios más buscados para vivir con mascotas en Colombia?

Las personas con mascotas en Colombia se inclinaron en su mayoría por el arriendo de apartamentos como su principal alternativa, de acuerdo con un comunicado con datos de Fincaraiz.com.co que sirvió de aviso sobre esta tendencia.

“Factores como el bienestar emocional, la flexibilidad y cada vez más la posibilidad de convivir con una mascota son determinantes al momento de elegir un lugar para vivir”, exaltó el documento.

Así, el 64 % de las búsquedas registradas estuvieron orientadas al arriendo, con una marcada preferencia por apartamentos (68 %), especialmente de una habitación según datos del portal Fincaraiz.com.co durante 2024.

Al remarcar cuáles son los mejores sitios para vivir con mascota en Colombia, de acuerdo con esos intereses, también salieron a flote los precios de inversión previstos para los mencionados espacios.

En ese orden de ideas, los apartamentos más buscados para arriendo están en un rango de precios entre 1’400.000 y 2’100.000 pesos mensuales; mientras que en venta, los inversionistas los buscan entre 250 y 350 millones de pesos.

El informe indicó que los principales actores son los denominados ‘millenials’, con preferencias claras, pues buscan espacios no tan grandes, modernos, bien ubicados y con una exigencia cada vez más común e innegociable al pedir que sean aptos para vivir con mascotas.

“Hoy, hablar de vivienda es también hablar del estilo de vida de quienes la habitan, y eso incluye a las mascotas. La tendencia ‘pet friendly’ no es una moda pasajera, es una transformación cultural que está reconfigurando la forma en que las personas buscan dónde vivir”, señaló Baltasar Urrestarazu, gerente regional del portal inmobiliario Fincaraiz.com.co.

Parece pertinente recordar que de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), aproximadamente el 67 % de los hogares colombianos tienen al menos una mascota.

Recomendaciones para vivienda ideal con mascotas en Colombia

Hay cinco recomendaciones para encontrar la vivienda ideal si se tiene mascota, según Baltasar Urrestarazu, gerente regional del portal inmobiliario Fincaraiz.com.co:

Confirmar que el conjunto o edificio permite mascotas: antes de considerar

una propiedad, es importante verificar si la normativa de propiedad horizontal

permite animales. Algunos lugares imponen restricciones por tipo, tamaño o

cantidad de mascotas. Priorizar espacios al aire libre: balcones, patios o terrazas son altamente

valorados por quienes tienen mascotas, ya que ofrecen un espacio seguro y cómodo para su movilidad y esparcimiento. Buscar cercanía a zonas verdes o parques ‘pet friendly’: estar cerca de

parques, senderos o rutas de caminata facilita los paseos diarios y promueve una mejor calidad de vida tanto para la mascota como para su dueño. Evaluar la distribución del espacio interior: dependiendo del tamaño del

animal, es fundamental que el inmueble cuente con espacios amplios o bien

organizados que permitan una convivencia cómoda y sin restricciones. Revisar características prácticas del inmueble: detalles como pisos fáciles de

limpiar, buena ventilación, acceso a áreas comunes pet friendly y cercanía a

servicios veterinarios o tiendas especializadas pueden marcar una gran diferencia en la experiencia diaria.

Los expertos remarcaron que los desarrolladores y propietarios que entiendan esta transformación podrán adaptar su oferta a un mercado que ya no solo busca metros cuadrados, sino calidad de vida compartida con sus mascotas, al tiempo que aseguraron que en un país donde el concepto de familia se amplía cada vez más, incluir a las mascotas en el diseño y en las políticas de vivienda ya no es un plus, sino una necesidad.

