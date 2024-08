Los clientes de Bancolombia comenzaron el día con un gran susto, ya que numerosos de ellos reportaron en sus redes sociales un serio inconveniente con sus cuentas bancarias. Al consultar el saldo desde sus teléfonos móviles, descubrieron que este mostraba $0 o por otro lado, les apareció el doble del sueldo.

Por su parte, Bancolombia ha respondido algunas publicaciones de sus usuarios y ha reafirmado que todo se trata de un problema con la visualización del dinero. La entidad financiera también se pronunció ante las fallas de este jueves, a través de este comunicado.

Luego, dijo: “En este momento es posible que no puedas ver tus saldos por algunos de nuestros canales, discúlpanos, tu plata y tus datos están seguros con nosotros. Lo estamos resolviendo. Te avisaremos cuando ya esté solucionado”.

No obstante, también hubo preocupación por informes de clientes del banco que están viendo el doble del saldo que tenían en sus cuentas. La advertencia para ellos es clara: ““.

La entidad también comentó: “Presentamos una novedad y es posible que no puedas ver tus saldos por algunos de nuestros canales.. Lo estamos resolviendo para estar pronto al 100% para ti”.

Algunas de las reacciones en redes sociales de quienes vieron su saldo en cero pesos esta mañana fueron:

Yo después de que Bancolombia me consignara 50 millones por error pic.twitter.com/s8u2ueUO1T

No, Bancolombia. No estoy tranquilo. Estoy más bien como jarto de que cada dos meses haya una “falla en el sistema” y siempre sea con la cuenta de ahorros y no con los créditos que tengo con ustedes.

— JuanSe Molina (@Juansems) August 15, 2024