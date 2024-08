Bancolombia afronta una nueva crisis este jueves en diferentes ciudades. Esta vez las fallas no aplican para todos sus clientes, pero sí para un buen número de ellos que, por sorpresa, amanecieron hoy con sus cuentas en ceros, literalmente.

La respuesta del banco, uno de los que más clientes tiene en Colombia, es que tiene algunos casos en revisión. Sin embargo, deja claro que “el dinero y los datos de nuestros clientes están seguros con nosotros”.

“En este momento es posible que no puedas ver tus saldos por algunos de nuestros canales, discúlpanos, tu plata y tus datos están seguros con nosotros. Lo estamos resolviendo. Te avisaremos cuando ya esté solucionado ”, explicó Bancolombia en sus rede sociales.

Una de las críticas más fuertes contra el banco, ante la crisis que vive este jueves, la lanzó Paola Ochoa al aire, que le sugirió a Bancolombia acudir a Nubank, uno de sus rivales más fuertes y que gana más clientes por estos días en Colombia.

Otros panelistas de la mesa de esa emisora se refirieron al problema que vive el banco. Víctor Grosso, por ejemplo, enfatizó en que el problema es mayor porque algunos clientes de bancos están relacionando la crisis que vive Bancolombia hoy con el anuncio reciente que hizo el Gobierno, sobre inversiones forzosas, y que involucra a las cuentas de ahorros.

“Se están combinando dos cosas. Muchas personas lo están asociando, por un lado el tema de las inversiones forzosas y por otro lado que se están desapareciendo los dineros (…) mucha gente está diciendo: ‘¿es que ya empezaron a aplicar las inversiones forzosas? ¿Ya se me están llevando la plata de las cuentas de ahorros? No, señores. Es un problema técnico de Bancolombia y no tiene que ver nada con las inversiones forzosas”, aclaró Grosso.