Dávid Vélez es un reconocido empresario colombiano, el segundo más rico del país y el fundador de Nubank, una ‘fintech’ considerada muy importante en Latinoamérica, ya que tiene más de 100 millones de clientes en países como Brasil, México y Colombia.

Vélez, de origen paisa, contó en una entrevista uno de los grandes secretos de los bancos y es la razón por la que muchos de ellos rechazan créditos frecuentemente.

Por qué los bancos rechazan créditos en Colombia

En primer lugar, el empresario hizo enfásis en dos puntos que imposibilitan el acceso para que los colombianos obtengan estos préstamos. El primero tiene que ver con la regulación de la tasa de usura, que crea una limitación mayor para que los clientes aspiren a los créditos.

“La forma de resolver las tasas no es regulando, es aumentando competencia. La tasa de usura crea una limitación, tal vez la mayor limitación, porque parece ser con buenas intenciones, pero lo que crea es un mercado negro donde le presentan a la gente con mejor capacidad y el resto va al ‘gota a gota'”, mencionó a Pulzo.

Qué dijo David Vélez sobre los ‘gota a gota’

Vélez dice que el mismo sistema financiero no presta plata a quienes no tienen capacidad de pago o no cumplen con cierto puntaje, por lo que muchos acuden a prestamistas asumiendo grandes riesgos, como los ‘gota a gota’.

El segundo punto tiene que ver con un tema mucho más general, que abarca la situación económica del país, la cual vive un panorama complicado, con un crecimiento del PIB casi que nulo y con actividades metidas en la nevera, casi a niveles de la pandemia.

Cuántos créditos aprueba Nubank en Colombia

Vélez dice que esta situación produce “un mayor riesgo para todos los bancos”. De hecho, apunta a que por este panorama, “de 100 clientes que piden la tarjeta de crédito en Nubank, le tenemos que decir que no a 85″. Según el banquero, si la situación económica mejor, el crecimiento puede ser de hasta 5 puntos.

