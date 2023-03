El pasado 29 de marzo Ultra Air confirmó la suspensión de venta de tiquetes en el país, un hecho que se sumó al anuncio que ya había realizado Viva desde el 27 de febrero, y con el cual se agudizó la crisis de las aerolíneas ‘low cost’ en Colombia.

Toda una investigación por parte de las autoridades pesa actualmente sobre Ultra Air para corroborar los hechos que llevaron a su declive y si, efectivamente, se incurrió en una falta al haber continuado con la venta tiquetes sabiendo el estado real de las finanzas de la empresa.

En una entrevista con Red+ Noticias, William Shaw, presidente de la low cost, habló sobre todos los acontecimientos que llevaron al cierre de sus operaciones y las acusaciones que se hacen actualmente en su contra.

Shaw relató que Ultra Air nació en noviembre 2020 cuando aún estábamos en pandemia. Posteriormente, en junio de 2021, recibieron el permiso que los certificaba como operadores aéreos y el primer vuelo se llevó a cabo el 23 de febrero de 2022.

“El día siguiente comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia , el precio del combustible subió de US $ 1,60 el galón a casi US $ 4,90. Durante este año, donde transportamos a más de dos millones de personas, también hubo un incremento en el costo del dólar, una devaluación de 31 %”, expuso.

La aerolínea fue pidiendo los recursos necesarios a sus accionistas para seguir creciendo. Tuvo, además una oferta vinculante de un fondo de inversión y otra que “hasta fue aceptada públicamente por un gran fondo y una gran aerolínea, la cual después retiraron”.

“Después de pedir ayuda al Gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías, cuando vimos que no iban a llegar esos recursos frescos hicimos lo necesario que era el cese de operaciones. Los arrendadores de las aeronaves no dieron espera a una solución y retiraron sus aeronaves del mercado colombiano”, apuntó el presidente de Ultra Air.

Frente a los señalamientos que ha venido realizando el ministro de Transporte, Guillermo Reyes sobre posibles actuaciones de estafa y deshonestidad en la venta de tiquetes, Shaw contestó:

“Nosotros hemos obrado siempre dentro de capacidades de la aerolínea, pero cuando de un día al siguiente se te incrementan los costos 70 % es muy inviable. Prueba de esto es que hay dos aerolíneas en Colombia que solicitaron ayuda al Gobierno por diferentes medios y hoy en día están en tierra”, destacó.

Para el empresario, “mientras teníamos la fiel consciencia de que teníamos una oferta sobre la mesa tanto de un fondo, como de una garantía, o de nuestros accionistas, mantuvimos la operación. Fue un año muy difícil y desafortunadamente no llegaron los recursos frescos que necesitábamos ”.

Se calcula que cerca de 16.000 personas en Colombia tenían comprados tiquetes para Semana Santa con Ultra Air y que ahora están a la espera de que se resuelva su situación.

William Shaw dice que ellos han estado brindando las comunicaciones correspondientes a los afectados y que han seguido muy de cerca los casos.

“Hemos contactado a las aerolíneas que nos están ayudando a transportar a nuestros clientes, estamos haciendo parte del Plan Unificado de Mando con la Aeronáutica Civil para atender los requerimientos de los clientes que adquirieron un tiquete con nosotros”, comentó.

Finalmente, el directivo de Ultra se refirió a la situación confusa de las dos aeronaves que en días pasado quedaron en tierra, al parecer, por fallas de mantenimiento.

“Tuvimos dos afectaciones de mantenimiento de las aeronaves el jueves. Inmediatamente después de esas afectaciones, el viernes nos enviaron cartas de los arrendadores de aeronaves que no podíamos seguir operando esas aeronaves. A partir del miércoles realizamos esa reprogramación necesaria para continuar con tres y cuando ya no llegaron los recursos, los arrendadores de aeronaves ya no dieron espera”, concluyó.