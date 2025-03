Desde el año 2023, Colombia ha implementado ajustes en la jornada laboral con un enfoque progresivo que busca optimizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En este panorama, se han establecido disminuciones graduales de las horas de trabajo semanales, donde inicialmente se estableció la jornada en 47 horas y posteriormente se redujo a 46 horas en el año 2024.

¿Cuántas horas se reducirá la jornada laboral en Colombia para 2026?

Esta tendencia continuará en los próximos años, con la jornada prevista para reducirse a 44 horas en 2025 y a 42 horas para 2026. En medio de estos ajustes, uno de los días afectados significativamente es el conocido ‘Día de la Familia’, legislado por la ley 1857 de 2017, que permitía que cada colombiano eligiera un día de descanso durante el año para dedicarlo a su núcleo familiar.

Este beneficio, que se originó como una medida para fortalecer los vínculos familiares y fomentar el bienestar social, dejará de ser obligatorio para las empresas a partir del año 2026, coincidiendo con la reducción a 42 horas semanales. La medida de eliminar este día festivo ha causado distintas opiniones entre los trabajadores y sectores industriales.

La razón detrás de este cambio es adaptar el calendario laboral a las nuevas demandas y realidades del mercado laboral moderno. Sin embargo, hasta que esto se efectúe, los empleados todavía pueden disfrutar de este día durante los años en los que la jornada laboral esté en proceso de reducción. En 2025, la jornada laboral seguirá siendo de 46 horas hasta julio, momento en el cual disminuirá a 44 horas.

¿Empresas están obligadas a dar el ‘Día de la Familia’?

El Ministerio de Trabajo ha destacado que es crucial que los trabajadores soliciten y disfruten del ‘Día de la Familia’ durante este período, ya que no es acumulable para años posteriores y 2026 marcará el fin de este beneficio como tal. La desaparición del beneficio es un tema significativo dentro de los cambios en la estructura laboral colombiana.

Aunque ya no será una obligación, las empresas pueden continuar otorgándolo a discreción, algo que podría ser considerado por organizaciones que deseen mantener una política de bienestar robusta para sus empleados.

¿Trabajadores pueden acumular el ‘Día de la Familia’ o compensarlo en dinero?

No es posible acumular la jornada familiar semestral para el siguiente año ni compensarla en dinero. No obstante, el Ministerio de Trabajo aclaró que, en ciertos casos, el empleador podría garantizar el disfrute de los días no otorgados, siempre que haya una razón válida para no haber organizado o concedido la jornada en su momento.

En ese escenario, el empleador podría demostrar que, aunque no otorgó la jornada familiar en el semestre, sí cumplió con la norma justificando la razón de la omisión. El empleador debe demostrar que concedió los dos días al año; de lo contrario, el trabajador puede presentar una queja; sin embargo, si los días fueron otorgados y el trabajador no los utilizó, no habría motivo para reclamar.

En conclusión, el panorama laboral en Colombia está evolucionando hacia jornadas más cortas que, aunque eliminan algunos festivos como el ‘Día de la Familia‘, también buscan un balance más sano entre la vida laboral y personal. Este es un reflejo de la adaptación a nuevas normativas y necesidades sociales que buscan el bienestar general de los trabajadores.

