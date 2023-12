Una buena vida crediticia no es solo un número en un informe, es una herramienta clave para acceder a oportunidades financieras. Este historial crediticio, que refleja la responsabilidad y cumplimiento en las obligaciones, se convierte en una carta de presentación para adquirir nuevos productos y servicios.

Contar con un registro sólido facilita el acceso a créditos favorables, ya sea para la compra de vivienda, vehículo, o el financiamiento de proyectos personales y empresariales. Las entidades confían en aquellos con historiales positivos, ofreciendo tasas de interés más bajas y condiciones más ventajosas, allanando el camino hacia metas financieras a largo plazo.

Desde pagos de servicios hasta contratos con diversas entidades, cada transacción contribuye a la construcción de este historial. No obstante, para aquellos que no cuentan con un buen historial es complejo que puedan acceder fácilmente a una tarjeta de crédito; sin embargo, existen opciones que les pueden ayudar a cumplir con esto.

Cuáles tarjetas de crédito pueden dar sin tener una gran vida crediticia

Cada una tiene una determinada exigencia para ser suministrada, desde la tasa de interés alta, hasta cuota de manejo, seguros, etc. Hay que leer muy bien todos los detalles antes de aceptar. Acá les damos tres posibilidades de tarjetas de crédito que no tienen como requisito el tener mucha experiencia, incluso, no pide ninguna.

Tarjeta Tuya del Éxito: esta se destaca como una opción accesible, incluso para aquellos con salarios modestos. Es una oportunidad para construir un historial crediticio desde el principio. Con promociones atractivas y límites generosos, puede funcionar para ingresar al mundo del crédito.

Tarjeta Codensa: aunque con un cupo inicial modesto, la tarjeta Codensa se erige como una opción inteligente al momento de acumular historia crediticia. A través de la factura de servicios de luz, esta opción permite construir paso a paso un historial sólido. Una elección especialmente útil para quienes buscan una primera tarjeta de crédito.

Tarjeta Joven Mastercard de Bancolombia: la Tarjeta Joven Mastercard de Bancolombia no solo rompe barreras de edad, sino también de experiencia laboral. Con un cupo desde 1’000.000 de pesos y una cuota de manejo de 14.850 pesos, es una aliada para jóvenes entre 14 y 25 años que desean dar sus primeros pasos en el mundo crediticio. Una opción sin requisitos estrictos que ayuda a construir un historial desde temprano.

Qué bancos prestan dinero sin historial crediticio

Bancolombia: este se destaca como una opción para aquellos sin historial crediticio. Ofrecen facilidades desde 1’000.000 de pesos s in requerir un historial previo. Con tasas de interés competitivas que varían entre el 1,71 % y el 2,83 % mes vencido, la entidad busca facilitar el acceso al financiamiento, solicitando simplemente un ingreso de dos salarios mínimos.

Banco de Bogotá: se posiciona como una opción accesible y sin complicaciones. Permiten préstamos de 24 a 72 meses, completamente de manera virtual y sin necesidad de codeudores. Con un ingreso mínimo de 1'000.000 de pesos mensuales, buscan brindar oportunidades a quienes buscan acceder al crédito por primera vez.

Banco de Occidente: para aquellos que se aventuran por primera vez en el mundo del crédito, esta entidad ofrece opciones. Solicitan un ingreso mínimo de más de 2’320.000 pesos mensuales y las tasas de interés, entre el 1,67 % y el 2,82 % mes vencido. Este banco busca ser una puerta de entrada para quienes buscan construir su historial crediticio desde cero.

Scotiabank Colpatria: se destaca por su proceso ágil y virtual, permitiendo solicitar créditos desde 1'200.000 de pesos. Sin requerir codeudor y con plazos de hasta 72 meses, brindan oportunidades tanto a asalariados con un ingreso de dos salarios mínimos como a independientes con tres salarios mínimos.

