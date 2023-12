Rappi sigue creciendo con nuevos servicios en Colombia y está muy cerca de obtener la rentabilidad, como lo aseguró a Valora Analitik, Matías Laks, el country manager de la compañía.

En ese propósito, la empresa sigue apostando a iniciativas innovadoras como la de Turbo Restaurantes, que ya cuenta con 75 tiendas.

¿Cómo avanza Turbo Restaurantes?

Lo que hemos aprendido de las tiendas Turbo, lo hemos usado para enchufar esa tecnología en un restaurante. Entonces si el restaurante logra tener productos que se cocinan por debajo de los cinco minutos, -que hay muchos platos que logran- nosotros logramos entregar eso de forma muy rápida llegando a los zonales en medio de 10 o 15 minutos.

La lógica funciona en que nosotros llamamos a los domiciliarios, a los Rappitenderos, antes de que lleguen las órdenes, por eso logramos la velocidad. El restaurante prepara en menos de cinco minutos, el domiciliario ya está ahí en la puerta y luego el domiciliario entrega esas órdenes en polígonos muy cortos, de no más de dos kilómetros, por eso logramos los 10 o 15 minutos.

¿Dónde funciona Turbo Restaurantes y cuántas tiendas tienen?

Turbo Restaurantes no tiene una cobertura total en el país. Actualmente funciona en Bogotá en lugares como la Zona T, la 85, Cedritos, entre otros, con restaurantes como McDonald’s, KFC, Sanamente.

Hoy tenemos 75 tiendas Turbo Restaurantes -tiendas llamamos a cada punto, por lo que un restaurante puede tener varias tiendas-, y vamos a terminar el año con alrededor de 170 tiendas. Esta va a ser una de nuestras grandes apuestas.

¿Rappi ya está siento rentable?

Estamos muy cerca a esa rentabilidad. Hemos mejorado mucho nuestro perfil financiero y estamos muy cerca de poder ser positivos.

Estamos muy contentos en la performance porque estamos creciendo y a la vez mejorando nuestra performance financiera.

¿Cuántos usuarios ya tienen en Rappi Primer y qué alianzas o nuevos beneficios hay en este segmento?

Estamos arriba de 650.000 usuarios Prime en Colombia y todo el tiempo estamos buscando alianzas.

Acabamos de cerrar una muy grande con Marriot. Marriot tiene un programa de membresía que se llama ‘Bonvoy, que es uno de los programas de membresía más grande del mundo hotelero, Marriot es la cadena de hoteles más grande del mundo.

Ellos tienen más de seis millones de Bonvoy miembros en Latinoamérica, entonces en la alianza si el cliente tiene puntos Bonvoy, puede redimirlos en créditos en Rappi para poder comprar en la plataforma. Y si el cliente es Prime, y además es miembro Bonvoy, por las compras en Rappi, superiores a $100.000 puede acumular puntos Bonvoy.

¿Qué beneficios nuevos hay con la tarjeta de crédito?

Nuestros productos financieros se caracterizan por dos cosas: no tienen ningún costo para el usuario, ningún tipo de feed en ningún producto financiero. Y segundo, por utilizar esos productos financieros yo gano dinero. Si uso la tarjeta de crédito ‘Rappi Card’, no solamente en Rappi, sino por fuera de Rappi, tengo un 1 % de cash back en todas mis compras y eso es literal el dinero que puedo sacar de un cajero. Si uso la tarjeta de Rappi Card y compro dentro de Rappi Travel, tengo 5 % de cash back, no importa el monto.

Si abro mi Rappi Cuenta, que se abre en tres minutos, por todo la plata que yo tenga me paga el 10 % de rentabilidad anual. Las cuentas de nómina, por lo general, están rindiendo el 0,1 % anual, nuestra cuenta rinde 10 % anual. Y si las personas quisieran podrían pasar la cuenta de nómina a Rappi Cuenta y poderle ganar a la inflación.

¿Qué es Rappi Ads y Rappi for Business?

Estamos innovando en la forma de hacer publicidad de las marcas para que le lleguen de manera más segmentada los productos. Nosotros sabemos qué es lo que le gusta consumir a la gente y eso es lo que las marcas utilizan para poder llegar de una manera más asertiva con sus productos. Eso es Rappi Ads.

Y lo otro, es Rappi for Business, que es que las empresas adquieren planes para sus colaboradores y les regalan créditos de Navidad a través de Rappi para que ellos compren lo que quieran.

