Tener casa propia es una de las aspiraciones de muchos colombianos, que se incorporan al mercado laboral con la esperanza de poder adquirir una vivienda, ya sea a través de un crédito o del ahorro.

Sin embargo, ese sueño no es tan fácil para muchos, pues aunque existen cientos de créditos y formas de financiar una casa, a veces no alcanza el sueldo, o es imposible aplicar a un subsidio del Gobierno, ya sea por el tipo de contrato que se tiene con el empleador o simplemente porque los ingresos no son suficientes.

Por ello, un experto contó cómo se puede obtener un subsidio de vivienda con un escenario algo complicado.

Cómo tener subsidio de vivienda con 2 salarios mínimos y siendo trabajador independiente

Antes de hacer la solicitud hay que tener en cuenta quiénes son las entidades que brindan estos subsidios. En Colombia son 3: el Gobierno, las cajas de compensación y las Alcaldías.

Para cajas de compensación, los trabajadores independientes tienen un poco más difícil adquirir el subsidio, pues deben pagar planilla, en la que se paga salud, pensión y caja de compensación al 2 %. Luego de ello, se puede acceder al beneficio que es de 30 salarios mínimos.

Si no paga caja de compensación, puede optar por los subsidios del Gobierno y las alcaldías. El Gobierno, por ejemplo, está dando 30 salarios mínimos para la compra de vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) o VIP (Vivienda de Interés Prioritario).

Sin embargo, si tiene caja de compensación, puede aplicar al subsidio del Gobierno y así obtener un doble o hasta triple beneficio. Esa forma de obtenerlos se llama concurrencia de subsidios, la cual permite unirlos.

De esa forma, la caja de compensación le daría 30 salarios, el Gobierno le daría 20 salarios mínimos y también le otorgaría el beneficio ‘Tasa fresh’, que va al crédito hipotecario y le resta entre 4% y 5% de la tasa de interés durante los primeros 7 años.