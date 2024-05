En un giro importante en la estrategia de lucha contra la pobreza en Colombia, el Departamento de Prosperidad Social tiene pensado, en el mediano plazo, retirar de forma paulatina las transferencias monetarias directas a los sectores más vulnerables de la población. Es decir, los populares subsidios, como renta ciudadana.

En su lugar, se fomentará la creación de proyectos productivos mediante la asociatividad de las personas, con el objetivo de generar ingresos sostenibles y empoderar a las comunidades.

Este cambio de apuesta la dio a conocer Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, hace un par de semanas cuando habló sobre un subsidio a taxistas por el aumento de la gasolina. En ese entonces, afirmó: “Los subsidios no sacan a la gente de la pobreza”.

La iniciativa, liderada por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y respaldada por el presidente Petro, busca transformar el sistema de asistencia social, pasando de un modelo asistencial a uno de desarrollo productivo.

“El presidente quiere que las transferencias se acaben con el tiempo y que se vayan convirtiendo en proyectos productivos”, dijo Bolívar en una entrevista reciente con el diario nacional El Tiempo.

“Los subsidios no sacan a la gente de la pobreza” @GustavoBolivar la frase que marcará un antes y un después de la política económica. El primer paso para entender que la “justicia social” es un fracaso, que repartir plata no sirve de nada, que el progresismo no funciona. pic.twitter.com/abLrjQLlPC

— Ángel Torres (@angelandresth) May 11, 2024