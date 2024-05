Renta Ciudadana hace parte de las ayudas económicas más relevantes en Colombia para la población vulnerable. Este nuevo ciclo que acaba de terminar dejó varias novedades que fueron aclaradas por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

(Vea también: Estos son los subsidios de vivienda a los que puede acceder en 2024: requisitos y más)

La primera de estas tiene que ver con quienes no resultaron beneficiarios en este ciclo. La entidad señaló que no deben preocuparse pues al no ser seleccionados en esta línea de intervención, serán asignados en otro programa, como es el caso de Colombia Sin Hambre.

La fecha de reclamo del subsidio para mayo era hasta el pasado día 17 del mes. Muchos ciudadanos que no pudieron acercarse para reclamar el dinero se preguntan qué pasa con el mismo y si hay posibilidad de obtenerlo.

¿Qué pasa si no reclamo Renta Ciudadana?

La entidad encargada de administrar el subsidio aclaró que quienes no estuvieron pendientes de retirar el giro a tiempo, tienen una nueva oportunidad, ya que este subsidio es acumulable.

Eso quiere decir que estas personas podrán recibir el dinero junto al del siguiente ciclo. Sin embargo, es importante mencionar que solo se puede acumular un ciclo, por lo que si esto sucede nuevamente, ya no se podrá reclamar dinero de anteriores fechas.

Lee También

¿Cómo saber si es beneficiario de Renta Ciudadana?

Es necesario ingresar a la página oficial de esta ayuda económica. Allí, ene lc campo disponible, debe consultar con su número de documento, y verificar si su hogar está incluido en el listado dispuesto de Renta Ciudadana.

Cabe mencionar que si aparece inscrito deberá suscribir el acta de compromiso y corresponsabilidad del programa, para poder acercarse luego a reclamar el subsidio.

¿Qué hacer si no salió en listado de Renta Ciudadana?

De esta forma, quienes no hayan salido en el primer listado, deben tener en cuenta que podrían aparecer en los siguientes, pero si considera que debería estar en la primera etapa, el DPS recomienda seguir estos pasos:

1. Verifique los requisitos: revise si el hogar cumple con los criterios establecidos, como pertenecer a un grupo específico del Sisbén IV y tener miembros que apliquen para ser beneficiarios de alguna de las líneas de Renta Ciudadana.



2. Actualice información del Sisbén: es importante que todos los datos registrados en el Sisbén IV estén actualizados. En caso de que hayan habido cambios como de dirección y número de integrantes del hogar, se puede solicitar una revisión de encuesta en las oficinas del Sisbén de cada Alcaldía.

3. Consultar con las entidades: el Departamento Nacional de Planeación o el Sisbén ofrecen asesorías para evaluar la posibilidad de solicitar una revisión de encuesta y actualizar la información. Con el DPS se puede comunicar al 018000951100.

La entidad encargada señala que con la publicación de los próximos listados muchas familias se incluirán en la entrega de los 500.000 pesos, por lo que se recomienda estar pendiente de los canales de comunicación oficiales.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.