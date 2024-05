Por: DIARIO OCCIDENTE

La ciudad de Cali dio inició a la primera convocatoria del año 2024 para acceder al subsidio de vivienda distrital Casa Mía.

Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali, busca brindar a los ciudadanos la oportunidad de adquirir vivienda nueva de Interés Social o Prioritario en la ciudad.

Este programa cuenta con subsidios de hasta 20 millones de pesos, exclusivamente destinados para la compra de viviendas nuevas de interés social o prioritario ubicadas en Cali.

En el marco de la feria de vivienda ‘Centro Vivienda Cali’, organizada por constructoras de proyectos en el centro de la ciudad, los interesados podrán visitar las soluciones habitacionales de esa zona en la sala de ventas ubicada en la carrera 10 a la altura de la calle 14.

Además de conocer las opciones disponibles, los ciudadanos tendrán la oportunidad de postularse al subsidio en el mismo lugar.

La convocatoria estará habilitada desde el 15 de mayo a las 8:00 a.m. hasta el 18 de mayo a las 5:00 p.m.

La secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, María del Mar Mozo, enfatizó la importancia de esta convocatoria y la meta establecida para el cuatrienio.

Se espera asignar alrededor de 4.000 subsidios para compra de vivienda en Cali durante este período.

Con esta primera convocatoria, se entregarán aproximadamente 100 subsidios, permitiendo a las familias cerrar financieramente la compra de su vivienda propia.

La postulación se realizará de manera presencial en la sala de ventas del proyecto de renovación urbana Paraíso Central, ubicado en la carrera 10 a la altura de la calle 14.

Todos los requisitos y condiciones se pueden consultar en el sitio web oficial del gobierno de Cali. Es importante destacar que la postulación es gratuita y se realizará únicamente de forma presencial en esta ocasión.

Requisitos y condiciones

Entre los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución del Fondo Especial de Vivienda F.E.V. No. 4244.0.9.10.034.2024, los postulantes deberán cumplir con criterios como no tener una vivienda propia ni ser beneficiario de alguna; conformar un hogar; tener ingresos mensuales del hogar no superiores a cuatro salarios mínimos legales; y acreditar 5 años viviendo en Cali, entre otros.

La convocatoria representa una oportunidad para que más hogares caleños cumplan el sueño de tener una vivienda propia.

La secretaria Mozo agregó que aplicar a los subsidios es un trámite sin costo, y exhortó a las familias a no dejarse engañar y a denunciar si personas inescrupulosas les solicitan dinero a cambio de postularlos.

Por otro lado, la Alcaldía de Santiago de Cali reitera su compromiso de mejorar las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos.

Es a través de acciones como estas que se logra recuperar a Cali y proporcionar oportunidades de vivienda digna a sus habitantes.

