Comprar vivienda es uno de los principales sueños de los colombianos, pues además de tener casa propia, le garantiza una valorización a largo plazo, por lo que es considerada como una de las mejores inversiones en el territorio nacional. Por ese motivo, actualmente existen diferentes programas de subsidios y ayudas económicas impulsadas desde el Gobierno nacional para la compra de vivienda, que amplían la posibilidad de que más personas adquieran su propio inmueble.

Sin embargo, algunas de ellas no concretan sus negocios de vivienda debido a que deben pagar un canon de arrendamiento, o porque no consideran que sea su prioridad; no obstante, aquí le contamos qué puede hacer para comprar su propia vivienda y parar su arriendo con una ayuda del Gobierno:

¿Qué es el subsidio de arrendamiento?

Se trata de un beneficio económico al que pueden acceder los empleados e independientes que pagan mensualmente un canon de arrendamiento por el lugar en el que habitan.

En ese sentido, este subsidio le paga hasta el 90 % del valor total de su arriendo en una vivienda nueva o usada mensualmente, por lo que usted puede recibir una ayuda de hasta $ 696.000 COP mensuales por hasta dos años, lo que corresponde a $ 16′704.000 COP, distribuidos en pagos mensuales que serán girados directamente al arrendador.

De esta manera, lo que se pretende con este subsidio es que usted pueda destinar su dinero en la inversión de su propio inmueble.

Requisitos para acceder a este beneficio

Las personas que aspiren a obtener esta ayuda económica deben estar afiliados a una caja de compensación, estar comprando una vivienda, tener ingresos iguales o inferiores a 2 SMMLV, es decir $ 2′320.000 COP y no tener vivienda en el territorio nacional ni haber sido beneficiario del subsidio de vivienda.

¿Cómo postularse a este beneficio!

¡Cumpla su objetivo! Para aplicar, debe contactarse con la caja de compensación a la que esté afiliado, preguntar por este beneficio y enviar la solicitud con los documentos solicitados de la casa o el apartamento que va a tomar en arriendo.

Algunos de los documentos que le pueden solicitar es el formulario de postulación, copia de su documento de identidad, un documento que demuestre la separación o o negociación de compra de una vivienda, PIN electrónico del certificado de libertad y tradición reciente de inmueble a arrendar, el impuesto predial del año actual y certificados bancarios del arrendador para hacer las consignaciones.

De esta manera, la solicitud estará sujeta a verificación de datos con el arrendador, con el que se deberá firmar el contrato por el tiempo de vigencia del subsidio, que puede ser hasta por 24 meses. Cabe resaltar que los inmuebles que se vayan a arrendar tienen que cumplir ciertas características que define cada caja de compensación.

¿Le gustaría acceder a este beneficio? Puede aprovechar la mejor época para comprar vivienda y comenzar el proceso de adquisición de su propio inmueble.

