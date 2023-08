Sr. Buñuelo es uno de los negocios que más gana fuerza en Bogotá y tiene oportunidad de expandirse por otras ciudades. La historia de cómo empezó la recordó su mismo creador, un abogado que con tan solo 29 años de edad ya tiene una de las empresas con más presente y futuro del país.

Los inicios de la empresa no fueron fáciles, como lo contó en el especial ‘Empresarios Hechos a Pulzo’, y una de las anécdotas que más recuerda es cuando empezó a regalar los buñuelos para hacerles promoción y ganar clientes con las uñas, literalmente.

“El primer día fue muy curioso porque yo llegué con un susto gigante de abrir el primer punto de venta y llevé unos volantes para regalar buñuelos. Yo decía: así me toque regalarlos, pero yo necesito que el negocio se vea con gente, con movimiento”, recordó César.

Sin embargo, su idea no salió como lo esperaba. Se fue a una estación de Transmilenio a entregar los volantes e invitar a la gente a probar sus buñuelos gratis y, ni siquiera regalados, se los recibían.

“La idea era que fueran a conocer el negocio y comieran un buñuelo gratis… ¡y no me lo recibían! ¡No me lo recibían ni gratis!”, detalló el creador de la empresa, que hoy tiene más de 50 puntos y en la que trabajan más de 100 personas.

Ese mismo testimonio lo entregó César Valencia en entrevista con Pulzo, sobre el comienzo de su negocio:

Más allá de la anécdota, César destaca que eso mismo le ayudó a coger fuerzas y seguir buscando clientes para posicionar un negocio que hoy se ve en las calles más populares de la ciudad. Incluso, ha sido tan exitoso que ya vende franquicias.

(Vea también: “Quedamos enamorados de Colombia”: jóvenes españoles logran el éxito con negocio que pegó)

Sr. Buñuelo: ¿cómo se creó el negocio y logró el éxito en Bogotá?

Sr. Buñuelo nació en enero de 2019 luego de varias ideas que César tuvo y que quiso traer de otros países hacia Colombia. Sin embargo, tiempo después se dio cuenta que la oportunidad estaba con este producto típico, pero que necesitaba un diferencial para ser aún más exitoso.

“Yo empecé a buscar un modelo de negocio que se pudiera iniciar con unos recursos no tan importantes. Yo arranqué con 40 millones de pesos que me prestaron, me vine para Bogotá, pero en Manizales se desarrolló la receta, la marca y el concepto del negocio”, explicó el empresario a Pulzo.

También destaca que el éxito del negocio también se debe a que trabaja con un equipo muy comprometido, que se esfuerza todos los días por innovar, por seguir creciendo y haciendo aún más sólida la marca.