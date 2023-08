Sr. Buñuelo se puso de moda hace varios años en Bogotá y la historia que se esconde detrás la protagoniza un paisa, oriundo de Manizales. Se trata de César Valencia, un abogado y empresario que se aventuró a crear la marca con un único fin: tener un negocio propio y depender de su trabajo. No quería ser empleado.

Con esa idea viajó hace varios años a Australia, a probar suerte y, según recuerda, vivió las duras y las maduras. Convencido de que su futuro era emprender, regresó a Colombia y –luego de explorar varias opciones de negocio– su apuesta fue por un producto tradicional, famoso en la época decembrina y que necesitaba un diferencial para ser más exitoso.

“Vi la oportunidad en el tema de los buñuelos. Yo arranqué con 40 millones de pesos prestados y la idea se empezó a gestar porque yo quería un producto típico colombiano que ya estuviera arraigado a la cultura colombiana, que la gente ya lo consumiera, innovarlo y llevarlo a otro nivel”, detalló César, en entrevista para el especial Empresarios Hechos A Pulzo.

Sr. Buñuelo nació en enero de 2019 como idea de este joven paisa, de 29 años, que vio en los buñuelos rellenos de bocadillo y otros sabores una oportunidad de negocio. Como recuerda, la empresa nació con un préstamo que les pidió a sus padres.

“Yo empecé a buscar un modelo de negocio que se pudiera iniciar con unos recursos no tan importantes. Yo arranqué con 40 millones de pesos que me prestaron, me vine para Bogotá, pero en Manizales se desarrolló la receta, la marca y el concepto del negocio”, agrega el empresario.

Tampoco olvida que el comienzo de su empresa no fue fácil. Llegó a Bogotá sin conocer muy bien la ciudad e, incluso, tuvo que acudir a varios métodos para ver cómo las compañías grandes logran un posicionamiento en la capital.

Así lo relató en esta historia de cómo empezó Sr. Buñuelo en Bogotá:

Además, recuerda que cuando empezó a buscar locales para poner las primeras tiendas de la marca, los arriendos no bajaban de 2 millones de pesos, una cifra que le parecía muy alta. Hoy, y luego del éxito que logra la empresa, paga rentas de hasta más de 10 millones de pesos.

(Vea también: “Un amigo me lo fio”: Mario Hernández revela el secreto guardado de su negocio en Colombia)

Lee También

Sr. Buñuelo: ¿cómo empezó y logró ser un negocio exitoso en Bogotá?

Fiel a su estilo paisa, César contó a este mismo medio que el producto no lo creó él porque siempre ha aplicado el refrán que dice: “Zapatero a tus zapatos”. En realidad, el desarrollo del producto lo hicieron un panadero y una ingeniera de alimentos. Sin embargo, después aprendió a hacerlos y venderlos.

“El primer día fue muy curioso porque yo llegué al primer punto con toda la expectativa. Yo llevé unos volantes para regalar buñuelos en la estación de Transmilenio y… ¡No me los recibían!”, cuenta el empresario entre risas.

La empresa ya tiene más de 50 puntos en Bogotá, buena parte de ellos bajo el modelo de franquicias. Pese a ser una empresa joven, tiene gran presente y futuro, pero césar no se confía y sueña con seguir creando más negocios y en unos años dedicarse “a pasar bueno”, como él dice.

César considera que su compañía es un ejemplo de que se puede crear negocios en Colombia. Sin embargo, enfatiza en que es muy importante ser serio con el manejo de la marca y, desde un principio, entender muy bien que es fundamental dejar algunos procesos a las personas que saben.

Además de Sr. Buñuelo, el empresario está empezando a incursionar en otras marcas para no meter todos los huevitos en la misma bolsa. Además, está mejorando su modelo de franquicias pensando, entre otras cosas, en cuidar la marca que tanto le costó crear y llevar al éxito.