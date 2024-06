Uno de los emprendedores más relevantes de la región es sin duda alguna el caleño, quien creó una de las ‘startups’ más fuertes que hay actualmente en el mercado de los domicilios por medio de plataformas digitales.

(Vea también: Rappi figuró en exclusivo listado de Time con gigantes de todo el mundo: “La ‘app’ de todo”)

A lo largo de los años, Rappi se expandió y hoy por hoy tiene operaciones en nueve países de Latinoamérica: Colombia, México, Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

Pero el trabajo para consolidar la empresa no ha sido fácil, así lo explicó recientemente Simón Borrero, uno de sus fundadores, quien estudió Administración de Empresas en la Universidad de Los Andes, en Bogotá.

¿Qué tanto trabaja el fundador de Rappi?

En una entrevista con el pódcast ‘Mis propias finanzas’, el empresario vallecaucano dio detalles de cómo es su día a día y recalcó que el descanso es muy importante para él.

“Hay días largos. Trato de dormir bien, o sea mínimo 7 horas. Si no duermo 7 horas, no opero bien y me toca compensar y a los dos días dormir 9 horas”, dijo Borrero en el mencionado espacio.

Acá, el momento en el que narra parte de su rutina:

Lo que llamó la atención de sus declaraciones fue la hora en la que se duerme todos los días, pues se consideró como un trabajador muy nocturno.

“Trabajo mucho de noche y para mí es imposible dormirme antes de las 12:30 a. m. Y sí, trabajamos duro en Rappi. Uno va aprendiendo a trabajar de una forma más inteligente, tenemos un equipazo y algunos días podría tomármela más suave, pero esa responsabilidad también te hace forzarte y preguntarte cómo nos acercamos a la meta con las cosas que voy a hacer”, narró en la entrevista el caleño.

Lee También

Pero eso no siempre fue así, pues explicó que al inicio de la compañía no tenía tiempo para nada, ni siquiera para sus amigos y familia; duró 3 o 4 años en esa situación. Pero su responsabilidad no la ha dejado de lado por más éxito que ha tenido la empresa, pues confirmó que hay días en los que llega a trabajar hasta 16 horas al día.

“Hay veces en las que volvemos a esa época [al inicio] y tenemos días de 16 horas seguidas y al otro día otras 16. No hay que dárselas de héroe tampoco y calentar puesto por 36 horas, pero si tú tienes la capacidad de poder trabajar concentrado, manteniendo el nivel de energía por 16 horas, es una ventaja competitiva frente al resto de gente. Tienes que desarrollar eso si quieres desarrollar algo grande”, concluyó el empresario.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.