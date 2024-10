El Sena ha presentado un nuevo beneficio mediante el Fondo Emprender, con el objetivo de promover la creación de empresas y la generación de empleo en Colombia.

El Fondo Emprender busca reducir la brecha laboral y respaldar iniciativas empresariales, con un enfoque especial en aquellas lideradas por mujeres.

Además, esta iniciativa está diseñada para estimular el emprendimiento en las regiones impactadas por el conflicto y ofrece hasta $100 millones en capital semilla, tanto condonable como reembolsable.

¿Quiénes pueden aplicar a los incentivos para emprendedores?

Esta convocatoria está dirigida a personas de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), promoviendo proyectos innovadores y sostenibles en cualquier sector económico.

La oferta, llamada ‘Convocatoria para la Paz: sembrando oportunidades, cosechando futuro’, estará disponible hasta el 31 de octubre.

¿Cómo aplicar a la convocatoria del Sena para emprendedores?

Para postular su plan de negocio, los interesados ​​deben acceder a la plataforma . Es fundamental que el plan incluya información clara sobre su impacto social, ambiental y financiero.www.fondoemprender.com

Los interesados en acceder a este financiamiento deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.

2. Ser mayor de edad y tener plenas facultades legales.

3. No estar sujeto a inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés.

4. No tener vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con funcionarios del Sena.

5. No haber recibido anteriormente recursos del Fondo Emprender.

6. No ocupar ningún cargo público.

7. No tener vínculos laborales o contractuales con el SENA, salvo contratos de aprendizaje.

8. La dedicación al proyecto debe ser de tiempo completo, a menos que se justifique una dedicación parcial.

9. Además, los postulantes deben estar ubicados en uno de los municipios PDET o PNIS.

