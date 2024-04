Como el cambio en el sistema de salud no fue a las buenas (con la reforma que ya su hundió), el presidente lo está haciendo a las malas. Usando los mecanismos legales, Petro aprovechó la crisis económica en muchas EPS de Colombia —que dicen fue acrecentada desde que él llegó al Gobierno— y, a través de la Superintendencia de Salud, podrá tomar decisiones que apuntarán a el cambio que él quiere. Eso quedó claro cuando recientemente habló del “golpe” que está pasando.

Aunque él asegura que está evitando una “quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema”, expertos y pacientes están preocupados por los antecedentes de las EPS que han intervenido en el pasado: casi todas terminan liquidadas.

En entrevista con Cambio, Cristian Vanegas, consultor en salud, recalcó que los procesos de intervención de la Superintendencia de Salud para administrar una EPS no resultan bien. “No hay una solución de fondo. La mayoría de EPS que son intervenidas no salen adelante. Sobre todo porque el Gobierno no es buen administrador”, señaló el experto.

En el futuro de Sanitas un hombre clave es Duver Dicson Vargas, el agente interventor. Ya posesionado, él fue designado por la Superintendencia de Salud para tomar las mejores decisiones sobre una empresa que si bien tenía problemas económicos, ya tenía un plan para tomar un nuevo rumbo —dicen ellos en un comunicado— lo que demuestra que la empresa no debería llevarse hasta la liquidación.

En el caso de Nueva EPS, Jesús Alberto Rincón es el hombre encargado para esta función, aunque allí el trabajo está más adelantado porque hace un poco más de un mes, el Gobierno había asignado un gerente de su bolsillo.

Ambos interventores tendrán la responsabilidad de tomar las mejores decisiones para salvar estas empresas en las que confían más de 12 millones de colombianos, aunque Paúl Rodríguez, economista experto en salud, también coincidió con Vanegas en que estos procesos siempre terminan mal. “Las intervenciones son más bien tarde y las soluciones que tiene a mano el Gobierno son muy bajitas. Normalmente ocurren cuando las EPS están tan quebradas que lo que hace el interventor es ver qué se puede hacer, si sí se puede hacer algo y si debe llevarse a la liquidación. Eventualmente, la intervención casi que indica que va a ocurrir una quiebra de la EPS”, dijo.

Qué EPS se han intervenido en Colombia y han sido liquidadas

El negocio de las EPS ha estado bajo la lupa casi desde su creación. En 1997, cuatro años después de que empezara a funcionar el sistema de salud con este modelo de la Ley 100, se empezó a alertar que alguna EPS tenía una situación financiera crítica, recuerda El Tiempo.

En 26 años, se han liquidado más de 100 EPS entre Administradora de Régimen Subsidiado (ARS); EPS de régimen contributivo y EPS de régimen contributivo y subsidiado. Entre las más conocidas y recordadas están:

Coomeva

Cafesalud

Saludcoop

Comparta

Manexka

Comfacor

Emdisalud

Cruz blanca

Saludvida

Comfacundi

Comfacartagena

Ambuq

Comfanariño

Convida

Medimás

Comfamiliar

Comfaguajira

Ecoopsos

Qué EPS están intervenidas actualmente

En la actualidad son más de 24 millones de colombianos los que están afiliados a una EPS intervenida. Desde el gobierno de Duque, cuando se intervinieron 13 de estas entidades, algunas de ellas ya liquidadas, y con la llegada de Petro a la Casa de Nariño se sumaron otras.

Así las cosas, en la actualidad, la Superintendencia de Salud mantiene 6 EPS, algunas de ellas de las más importantes del país. Estas son:

Asmet Salud

Emsanar

Famisanar

Savia Salud

Sanitas

Nueva EPS

Preocupación por EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud

Un informe de la Contraloria publicado por Caracol Radio no da tranquilidad entre los afiliados de Sanitas, especialmente. Allí, se advierte que la Supersalud no contaría con la infraestructura, ni con los recursos para asumir la administración de esta EPS que tiene más de cinco millones de afiliados.

Y aunque Keralty dice que buscará recuperar a Sanitas, el informe también subraya que nunca se ha retornado una EPS a sus dueños, sino que, por el contrario y como lo han dicho otros expertos y lo demuestra la historia, casi siempre los indicadores terminan a la baja, afectando la prestación del servicio a los usuarios y llevándola a la liquidación.

