Aunque anteriormente se había conocido una comunicación del representante legal a la Procuraduría, finalmente se conoció el comunicado oficial con el que Keralty, empresa accionista mayoritaria de Sanitas, dio a conocer su posición sobre la intervención a la EPS.

Vea también: ¿Quién es el dueño de Sanitas y Colsanitas? No es colombiano y tiene más empresas famosas

En la mañana de este jueves, Caracol Radio publicó el comunicado oficial de Keralty en el que se destapa lo que se considera como una sucia jugada por parte de la Superintendencia de Salud y del Gobierno, pues, como lo han dicho muchos analistas, se denotaría una estrategia para asfixiar económicamente las EPS y así cambiar el modelo de salud.

En el comunicado, los dueños de Sanitas resaltan que rechazan la intervención “por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.

Keralty, que no oculta que tiene una situación financiera difícil, dice que esta fue “provocada en gran medida por el mismo gobierno (sic) al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC [Unidad de Pago por Capitación], la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”.

Dice la empresa que los problemas fueron alertadas frente al Ministerio de Salud, la Adres y otras instituciones y, lo más grave, es que asegura que en diciembre de 2023, la “EPS Sanitas presentó ante la Superintendencia de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna”. De ser esto cierto, lo que estaría detrás de esto es una intención clara del Gobierno y sus entidades para no mejorar las EPS.

Keralty también respondió a los señalamientos del Gobierno sobre las quejas que no respondieron y la situación financiera. Este es el comunicado:

ATENCIÓN. Se pronuncia Keralty, dueño de Sanitas. Consideran la intervención "improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria". Estudian escenarios legales para recuperar la administración de la EPS. Lo contamos en @6AMCaracol pic.twitter.com/TSl3JfM75p — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) April 4, 2024

Lee También

Dueños de Sanitas advierten a los afiliados a la EPS

Para Keralty, “esta medida puede comprometer la prestación del servicio”, así que más de 5 millones de personas afiliadas a Sanitas deberán estar atentas a lo que pasará.

Lo que sí dejan claro es que no darán la empresa por perdida y darán la pelea. “Estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de la EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”, dice.

(Vea también: Intervención de Sanitas “se parece más a una expropiación”, dice Duque, y remueve temores)

Si bien desde el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud señalan que no habrá cambios en la prestación del servicio de salud, las palabras del presidente Petro hacen pensar otra cosa, pues, luego de que se hundiera la reforma a la salud, él mandó un mensaje que deja clara su intención con Sanitas y otras EPS.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.