La intervención del Gobierno en las EPS ha suscitado preocupación en el sector de la salud colombiano. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) expresó su inquietud, afirmando que esta medida profundiza la crisis del sistema de salud en el país.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, compartió sus impresiones en una entrevista en Mañanas Blu, donde destacó que Sanitas, una de las EPS intervenidas, ha sido reconocida por sus usuarios debido a la calidad de su atención desde su creación.

La intervención gubernamental ha provocado debates sobre las causas subyacentes de la crisis del sistema de salud en Colombia y las posibles soluciones para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud para todos los ciudadanos. La postura de Acemi reflejó la preocupación del sector privado de la salud ante las medidas tomadas por el Gobierno.

Vesga expresó su preocupación por las consecuencias negativas que estas intervenciones tienen en la atención de los usuarios, ya que dificultan el acceso a una adecuada red de prestación de servicios de salud. Además, no ve una solución clara ni un plan B ante la situación actual y teme que el colapso del sistema de salud sea inminente si no se encuentran soluciones adecuadas.

“Estamos muy preocupados porque no solamente vemos el deterioro acelerado en los niveles de atención que está viviendo la población, en el crecimiento de las deudas con prestadores y proveedores en el deterioro financiero de las EPS, sino que lo que más nos preocupa es que ha sido imposible realmente avanzar en un diálogo con el Gobierno sobre los ajustes que requiere el sistema. No fuimos capaces como sistema de avanzar en una conversación y en un diálogo constructivo motivado por el Gobierno y cuando usted tiene problemas y no quiere encontrar las soluciones con quienes son capaces de entregar esas soluciones, pues vemos que el colapso es inminente”, señaló.

La falta de diálogo constructivo entre el Gobierno y el sector de las EPS para abordar los ajustes necesarios en el sistema de salud es destacada por Vesga. Comentó que si el objetivo es eliminar las EPS y establecer un sistema nacional de salud, debería llevarse a cabo una transición ordenada y pacífica que no afecte a los usuarios.

