Este martes, 2 de abril de 2024, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció la decisión de intervenir a la EPS Sanitas por un período de un año. Esta medida ha generado incertidumbre entre los 5.7 millones de usuarios que tiene la entidad en todo el país.

Así mismo, es importante recordar que Sanitas es la segunda EPS más grande de Colombia y desde hace varios meses ha alertado de su crisis financiera.

En octubre el presidente de la entidad, Juan Pablo Rueda, reconoció el cumplimiento en las fechas de pagos, no obstante, dice que la plata no alcanza, “los pagos oportunos por parte del Gobierno no significan que sean suficientes, es como recibir el salario, pero que no sea completo”.

¿Qué significa la intervención de la EPS Sanitas?

El anuncio de la intervención significa que la Superintendencia de Salud asumirá el control administrativo y financiero de la EPS Sanitas. Esto quiere decir que:

La Superintendencia designará un agente interventor que estará al frente de la EPS.

Se revisarán las cuentas y los procesos internos de la EPS.

Se tomarán medidas para mejorar la calidad de la atención y la prestación de los servicios.

Se garantizará la atención médica a los usuarios.

¿Qué deben hacer los usuarios de EPS Sanitas con intervención del Gobierno?

En principio, los usuarios de Sanitas deben mantener la calma. La Superintendencia ha asegurado que la atención médica se seguirá prestando con normalidad. Sin embargo, es recomendable que los usuarios:

Estén atentos a la información oficial que se publique sobre la intervención.

Reporten cualquier irregularidad en la prestación de los servicios.

Consulten con la EPS si tienen dudas o inquietudes.

Así las cosas, durante la intervención de la EPS Sanitas la Superintendencia buscará mejorar la situación financiera de la entidad sin dejar de lado la atención a los usuarios. Al final del periodo, se evaluará si la EPS ha logrado superar las dificultades y si puede volver a operar de forma independiente.

Además, la Superintendencia ha asegurado que se mantendrá informada a la opinión pública sobre el desarrollo de la intervención.

Finalmente, Sanitas ha dispuesto un ABC para que los usuarios puedan despejar todas las dudas acerca de la prestación de servicio de esta EPS ingresando a través de este enlace.

