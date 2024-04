La Superintendencia de Salud intervendrá Sanitas en los próximos días y eso provocó muchas dudas en los colombianos que están afiliados a esta EPS, pues no saben qué pasará de ahora en adelante.

En rueda de prensa, el superintendente Luis Carlos Leal habló sobre las razones por las que se tomó esta decisión y allí mismo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, mandó un mensaje para darles tranquilidad a los colombianos.

Con este mensaje, el Ministro de Salud mantiene que los servicios que les prestan a los colombianos actualmente no van a cambiar, al menos con esta intervención, pues vale recordar que en el Congreso se adelanta un proyecto de reforma a la salud que está moribundo y que sí plantea cambios para el sistema.

Aunque Sanitas no ha emitido un comunicado oficial sobre esta intervención, las personas, según se entiende por las palabras de Jaramillo, van a poder seguir contando con sus servicios médicos como ha pasado en los últimos años. Los canales de atención para solicitar citas médicas será el mismo y los centros médicos a los que acuden centenares de colombianos todos los días seguirán prestando sus servicios.

De hecho, el superintendente de Salud también dio un parte de tranquilidad para los colombianos. “Importante dejar claro que esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS, que van a continuar afiliados a ella y que en ningún momento se va a dejar de prestar el servicio de salud. Los usuarios de los prestadores van a poder tener la garantía de funcionamiento de una manera adecuada”, dijo Leal.

Según Gloria Elena Quinceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, esta intervención solamente podría provocar más problemas de los que ya hay.

En Caracol Radio, manifestó: “Los más afectados son los usuarios. No los toman en cuenta. No nos escuchan. No son acciones para favorecernos, sino parecen decisiones politizadas”.