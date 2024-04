Por: VALORA ANALITIK

Una alerta que elevaron congresistas del Centro Democrático reveló que la Superintendencia de Salud de Colombia intervino la EPS Sanitas y ante ello las reacciones no se dejaron esperar.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, dijo que la intervención de la EPS Sanitas y la posesión de los bienes y negocios de la entidad por el tiempo de un año.

Sanitas es la segunda EPS más grande del país, con 5,7 millones de afiliados y desde hace varios meses ha alertado de su crisis financiera. En octubre el presidente de la entidad, Juan Pablo Rueda, reconoció el cumplimiento en las fechas de pagos, no obstante, dice que la plata no alcanza, “los pagos oportunos por parte del gobierno no significan que sean suficientes, es como recibir el salario, pero que no sea completo”.

La noticia de intervención fue anunciada por el senador Miguel Uribe durante el segundo debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado de la República.

“Acaba de llegar la Superintendencia de Salud a intervenir Sanitas comienza el principio del fin en Colombia, del fin de la democracia, será esta una represalia por haber agendado el día de mañana el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima (…) Atención Colombia, el Gobierno Petro toma represalias frente a la EPS que tiene a varios millones de colombianos afiliados”, dijo el senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe.

Reacciones por la intervención de Sanitas

Las contundentes declaraciones del senador Miguel Uribe no fueron las únicas que surgieron a raíz de esta noticia.

Alejandro Gaviria exministro de Salud, dijo: “La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos”, escribió.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la situación como la destrucción del sistema de salud en Colombia, advirtiendo que se está llevando a cabo paso a paso.

Señaló que: “Lo que no pudieron hacer vía Ley, lo están haciendo vía administrativa ahogando financieramente a las EPS para luego tener la excusa de intervenirlas”.

Por su parte, la concejal de Bogotá, Sandra Forero, expresó su preocupación ante la intervención por parte del gobierno de Petro, calificándola como “muy grave”. Señaló que, en Bogotá, la salud de aproximadamente 1.500.000 personas “quedará en manos de un gobierno caracterizado por su incompetencia”.

La respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de Sanitas. El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para… — Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) April 3, 2024

Los empresarios también hicieron eco de la situación, Bruce Mac Master presidente de la ANDI, afirmó que la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud deben actuar con extrema cautela en las intervenciones a entidades del sector.

La Superintendencia Salud y el Ministerio de Salud deben tener gran cuidado con las intervenciones a las entidades del sector.

El objetivo final es garantizar la atención a los pacientes, y eso lo deben asegurar en todo momento. Los pacientes deben estar en igual o mejor… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) April 2, 2024

Subrayó que el objetivo primordial es garantizar la atención a los pacientes y que esto debe reflejarse en todas sus acciones.

Asimismo, hizo hincapié en que los pacientes deben estar en igual o mejor condición que antes de la intervención y que en ningún caso se debe equiparar esta actuación con una expropiación.

Y agregó: “Es momento de que la sociedad, los entes de control y la justicia vigilen y auditen integralmente y profundamente cada intervención, a toda costa se debe evitar que ese mecanismo, creado para defender a los ciudadanos, pueda ser objeto de abusos”, escribió Mac Master.

