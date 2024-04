Más de 5 millones de colombianos afiliados a la EPS Sanitas están en alerta por la intervención sorpresiva de la Superintendencia de Salud a la entidad por un año. En diferentes sectores han surgido muchas dudas sobre lo que está pasando y qué fue lo que llevó al Gobierno a tomar esa decisión.

Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló en Blu Radio y, para explicar lo que hará en Sanitas, cobró un viejo trino de Iván Duque cuando era presidente en el que anunciaba la liquidación a la EPS Medimás, que completó la lista de 13 entidades intervenidas por esa administración del exmandatario.

“Nosotros no estamos liquidando, a diferencia del doctor Duque. La orden del presidente ha sido defender hasta donde sea posible y no dejar liquidar ni una clínica, ni un hospital y por eso hemos presentado la reforma, para defender a las EPS y que no tengan el problema de ser aseguradoras financieras porque no cumplen con ese precepto”, indicó.

Posteriormente, Jaramillo se refirió en la emisora a las razones que llevaron al Gobierno a intervenir a esta EPS: “Sanitas no cumple con el patrimonio adecuado, ni con las reservas técnicas y fuera de esos sus deudas se han crecido de una manera exponencial, llegando a más de 2 billones con corte al 31 de diciembre de 2023. El sistema adeuda 25 billones, lo que hacemos es prevenir una situación que no viene de hoy”.

De igual manera, el ministro arremetió en la cadena radial con Ana María Vesga, directora de Acemi, que reúne a las principales EPS del país, quien dijo que las consecuencias de la decisión de intervenir a Sanitas llevarían a un “colapso inminente”.

“La doctora Vesga no puede decir eso. Estuvimos en reuniones con ella recientemente y con varias EPS. Voy a ser infidente, ella dijo que no quería enemistarse con un partido político, esa fue la respuesta que le dio al dueño de una EPS muy importante. Antier nos reunimos con las entidades y tuvimos un acuerdo total en 12 puntos, lo que pasa es que hay otros intereses”, señaló.

Finalmente, Jaramillo gambeteó una respuesta en la entrevista al preguntarle sobre por qué el Gobierno no intervino a otras EPS que están pasando por una situación similar e incluso peor de la que atraviesa Sanitas.

“No le puedo contestar, porque ese no es mi ámbito directo. La Superintendencia de Salud es una entidad independiente, entonces tocaría consultarle al superintendente”, señaló.

